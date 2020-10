Megvan, kiket kínoz hónapokig a COVID-19

Az 50 év felettiek, a túlsúlyosok, az asztmások és a tüdőbetegek körében nagyobb a hosszú COVID kialakulásának veszélye, a nemek közül pedig a nők esetében magasabb a kockázat. Rizikófaktor továbbá, ha az új típusú koronavírus okozta betegség első hetében legalább 5 féle tünetet tapasztal a páciens - állapították meg a brit kutatók. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy bár a hosszú betegeskedéstől a férfiaknak annyira nem kell tartaniuk, azonban a súlyos lefolyású és a halálos kimenetelűfertőzésaz ő körükben gyakoribb - olvasható a BBC cikkében.

A nőknél és az 50 felettieknél is nagyobb a veszély. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Van, aki hónapokig beteg

Hét koronavírus-fertőzöttből egy legalább 4 hétig szenved a tünetektől, minden 20. beteg minimum 8 hétig érzi a COVID-19 okozta panaszokat, míg minden 45. páciens akár 3 hónapig is küzd a fertőzéssel. A BBC-nek nyilatkozó 48 éves nő, Vicky Bourne például még márciusban betegedett meg, de még mindig nem épült fel teljesen.

A nőnél tavasszal köhögéssel és lázzal indult a COVID-19, majd oxigénre is szüksége volt, kórházba szállítani azonban nem kellett. Azóta hullámokban törnek rá a tünetek. Látásromlásról, extrém mértékű fáradékonyságról és reumához hasonló ízületi fájdalmakról számolt be. Néhány héttel ezelőtt pedig észrevette, hogy nem érez illatokat és ízeket. "Olyan ez, mintha lenne egy gyulladás a testemben, ami hol elmúlik, hol újra felbukkan. Képtelen vagyok megszabadulni tőle, folyamatosan visszatér" - számolt be nehézségeiről a hosszú COVID-dal küzdő nő.

Mindenkinél más

A koronavírus-fertőzés legjellemzőbb tünetei közé tartozik a láz, a köhögés, a légzési nehézség, a szaglás és/vagy az ízérzékelés élvesztése, a fáradékonyság, a hasmenés és afejfájásis. A fertőzésből azonban már 6 altípust tartanak számon:

influenzaszerű tünetekkel és lázzal jelentkezik, vagy

influenzaszerű tünetekkel, deláznélkül jelentkezik, vagy

emésztőrendszeri panaszokkal jár, vagy

extrém fáradtságként jelentkezik, vagy

zavart állapotként jelentkezik, vagy

légúti és emésztőrendszeri tüneteket egyarát produkál.

A szakemberek szerint a gyermekeknél rendszerint láz nélkül jelentkezik a koronavírus-fertőzés. Náluk leginkább hányás, hasmenés és hasi görcsök utalnak a betegségre.

