Majomhimlő: Európában terjed a leginkább

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a majomhimlő elleni vakcinák igazságos elosztórendszerének kiépítésén dolgozik, a tervezet heteken belül elkészülhet - jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a (WHO) főigazgatója. Az ENSZ egészségügyi szervezetének főigazgatója szerdai nyilatkozatában elmondta, hogy az elosztási mechanizmus az igazságosság elvére épül majd. A himlő elleni védőoltás 85 százalékban ugyanis hatékonynak bizonyult a majomhimlő ellen is, az ebből rendelkezésre álló mennyiséget igyekeznének szükség szerint elosztani a világ országai között.

Ismét a gazdagabb országok kerülhetnek előnyös helyzetbe

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, amiért a gazdagabb országok elkezdték felvásárolni a rendelkezésre álló állományt anélkül, hogy figyelembe vették volna Afrika szükségleteit a majomhimlő elleni küzdelemben, ahonnan a vírus feltehetőleg elterjedt. A regionális igazgató óva intette a kormányokat attól, hogy "megismételjék a koronavírus-járvány hibáit" a majomhimlő kezelésében, máig ugyanis a szegényebb országok lakosságának csupán 17 százaléka kapott egy dózist a koronavírus elleni védőoltásból - jegyzi meg az AP amerikai hírügynökség.

A WHO a majomhimlő elleni oltóanyagok igazságos elosztására hívja fel a figyelmet. Fotó: Getty Images

"A vírus terjedésének góca továbbra is Európában van, ahol 25 országban több mint 1500 esetet regisztráltak, ami a világszerte azonosított esetek 85 százalékát teszi ki" - hangsúlyozta Kluge. Az európai regionális igazgató ugyan elismerte az gazdagabb és szegényebb, "a déli féltekén fekvő országok" közti egyenlőtlenséget az erőforrások terén, azt azonban nem zárta ki, hogy azok a fejlett országok is a WHO által kiépítendő rendszeren keresztül kaphassanak védőoltást, ahol nagy számban ütötte fel a fejét a majomhimlő - ilyen például Nagy-Britannia, ahol Afrikán kívül eddig a legtöbb esetet azonosították.

Több egészségügyi szakértő kifogásolta, hogy a vírus elleni küzdelem fókuszában ismét a fejlettebb, tehetősebb országok állnak, miközben Afrikában - ahogy Francois Balloux, a University College London (UCL) fertőző betegségek szakértője fogalmazott - "csúnyább vonulata van a vírusnak, ami emberi életeket is követelt". Balloux úgy vélte, "legyen bármilyen oltási program Európában, ez nem fogja megoldani a problémát".

Az afrikai kontinens több országában évtizedek óta honos a majomhimlő, ebben a térségben csak idén 72 ember halálát okozta a vírus, jelenleg 1500 feltételezett esetet kezelnek. "Afrikában kell kezdeni az oltási kampányt, nem máshol" - szögezte le Ahmed Ogwell, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) megbízott igazgatója.