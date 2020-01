Koronavírus: újabb 25 halott

Magyarország is felkészült a koronavírusra - kattintson!

A vírus azonban már Kína határain túl is felbukkant: többek között Dél-Koreában, Tajvanon, Nepálban, Vietnamban, Szaúd-Arábiában, Szingapúrban, Franciaországban és Ausztráliában is felütötte a fejét. A napokban pedig már, amelyet az új koronavírus okozott. A beteg férfi állapota stabil. Időközben kiderült, hogy Kanadában immár ketten fertőződtek meg bizonyítottan a kórokozótól. Az Egyesült Államokban öt bizonyított koronavírusos megbetegedést jelentettek eddig.

Drákói intézkedésekkel kell korlátozniuk a kormányoknak a lakosság mozgását, ha meg akarják akadályozni a tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedését - közölték a hongkongi kutatók, akik matematikai modellek alapján úgy becsülik, hogy. A Hongkongi Egyetem (HKU) tudósai figyelmeztettek a vírus terjedésének gyorsulására is. "" - jelentette ki Gabriel Leung, a HKU kutatócsoportjának vezetője. Az új vírus lappangási ideje akár két hét is lehet, és a vírus már a tünetek megjelenése előtt is fertőzhet.