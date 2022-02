Koronavírus: újabb 131 beteg meghalt itthon

Az Alkotmánybíróság szerint nem alkotmányellenes a rendelet, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy foglalkoztatottjaiknak előírják a COVID-19 elleni vakcina felvételét a munkavégzés feltételeként.

Mindez azt jelenti, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) megjelenése óta immár több mint 1,76 millió fertőzést regisztráltak az országban. COVID-19-hez köthetően immár 43430 beteg vesztette életét - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal kedd reggeli jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 184 ezerre becsülik. Kórházban 4740 fertőzöttet kezelnek, közülük 177-en vannak lélegeztetőgépen.

Oltási dokumentumaira vár egy férfi a Honvédkórház oltópontján február 21-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

"Februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat" - olvasható a kormányzati jelentésben. Mint írják, a központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

A legfrissebb adatok szerint eddig közel 6,16 millióan kapták meg az országban az alapimmunizáláshoz szükséges mindkét oltásdózist (az egyadagos Janssen-vakcina esetén az egyetlen oltást), míg több mint 3,79 millióan a harmadik, megerősítő oltást is felvették. Az 5-11 éves korosztályban 89 ezer gyermeket oltottak be COVID-19 ellen. Az 5-11 éves gyerekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint immár nincs feltétlenül szükség 14 napos karanténra a koronavírus-fertőzötteknél.