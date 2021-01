Koronavírus: túl későn oltanák a kereskedelmi dolgozókat

Közzétette a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a hivatalos oltási tervet. Ebből kiderült, hogy a kereskedelmi dolgozókat a hét meghatározott társadalmi csoport közül a hatodikba sorolták. Az érdekképviselet azonban arra kéri a vakcinázási menetrend összeállítóit, gondolják át a sorrendet az áruházakban dolgozókat érintő fertőzési kockázat miatt. "Úgy látjuk, hogy a kereskedelmi dolgozók vírusfertőzésnek való napi kitettsége majdnem megközelíti az egészségügyi dolgozók veszélyeztetettségét, ezért kérjük, hogy az önkéntes alapon kérhető, koronavírus elleni oltást a tervezettnél hamarabb kaphassák meg a lakosságot kiszolgáló bolti alkalmazottak" - mondta a Magyar Nemzetnek Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke.

A szakszervezet a kereskedelmi dolgozók mielőbbi vakcinázását javasolja.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kiemelt figyelmet érdemelnek

Az érdekképviselet szerint a napi fogyasztási cikkek értékesítésében nélkülözhetetlen szerepet játszó bolti alkalmazottak kiemelt figyelmet érdemelnek, hiszen az ő munkájuk alapvető feltétele a társadalom jólétének, ez az infrastruktúra pedig fokozott védelmet igényel a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben. A szakszervezet elnöke szerint egyébként eddig az üzletekben is sikeresen kezelték a járványhelyzetet.

Az áruházak dolgozói hatalmas szerepet játszottak abban, hogy a tavaly tavasszal kirobbant járvány nem okozott fennakadást a boltokban, a kiszolgálás végig zökkenőmentes volt. Ehhez azonban az alkalmazottaknak egyes üzletekben akár napi több 10 ezer vásárlóval is közvetlen kapcsolatba kell kerülniük. Így még a bevezetett óvintézkedések ellenére is jelentős kockázatnak vannak kitéve a kereskedelmi dolgozók.

Potenciális gócpontok

Azt, hogy a boltok az új típusú koronavírus terjedése szempontjából potenciális gócpontokat jelentenek, a számos szigorú intézkedés bevezetése is bizonyítja. Vásárlás közben ugyanis már hónapok óta kötelező a szabályos maszkviselés és a távolságtartás, az éjszakai kijárási korlátozások miatt pedig több üzlet nyitvatartása is módosult, rövidült. A szabályok betartását és betartatását a hatóságok szigorúan ellenőrzik, és egy esetleges szabályszegés az üzlet bezáratását is maga után vonhatja.

A fentiek miatt az érdekképviselet úgy látja, a legbiztonságosabb lépés az lenne, ha a kereskedelmi dolgozók a jelenleg tervezettnél korábban kaphatnák meg a koronavírus-fertőzés ellen védettséget nyújtó oltásokat. Az egészségügy, a rendvédelem, illetve a szociális intézmények mellett ugyanis a fogyasztási piac működését is biztosítani kell, minden elérhető eszközzel - fogalmazott Bubenkó Csaba.

