Koronavírus: túl a 3 milliárd beadott védőoltáson

Meghaladta a 3 milliárdot a világon a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (COVID-19) ellen beadott védőoltások száma - jelentette hivatalos források összesítése alapján az AFP francia hírügynökség. Miközben az első egymilliárd vakcina beadása 20 hétig tartott, a második milliárd védőoltás beadása hat hétbe, a harmadik pedig kevesebb mint négy hétbe telt.

A legtöbb védőoltás és a legtöbb vakcina

A legtöbb védőoltást (1,2 milliárd adag, 40 százalék) Kínában, majd Indiában (329 millió dózis) és az Egyesült Államokban (324 millió adag) adták be. Ugyanakkor népességarányosan a legtöbb vakcinát (a több mint egymillió lakosú országok esetében, száz főre vetítve) már az Egyesült Arab Emírségekben (átlagosan 153 adag 100 lakosként), Bahreinben (124/100) és Izraelben (szintén 124/100) adták be. Ezekben az országokban megközelíti vagy már meg is haladta a 60 százalékot az átoltottság a lakosság körében. Őket követi Kína (118/100), az Egyesült Királyság (113/100), Mongólia (111/100), Uruguay (110/100), Magyarország és Katar (107/100) és az Egyesült Államok (98/100). Ezekben az országokban a lakosságnak körülbelül a felét (46-54 százalék) védetté tették már a vírussal szemben.

Meghaladta a 3 milliárdot a világon a koronavírus ellen beadott oltások száma. Fotó: Getty Images

Ez a helyzet az Európai Unióban

357 millió adag védőoltást adtak be, a lakosság körülbelül 50 százalékának. Az unió lakosságának mintegy 32 százalékát a teljes védettséghez szükséges vakcinával beoltották már. Lakosságarányosan a legtöbb védőoltást Máltán adták be, ahol a lakosság több mint 70 százalékát teljes mértékben beoltották már. Az unió legnépesebb országai - Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország - a középmezőnyben vannak, a lakosságuk körülbelül egyharmadát oltották be teljesen eddig.

A lemaradók

A világ legszegényebb országaiban csak nemrég kezdték meg az oltási kampányt, elsősorban a Covax-mechanizmusnak (WHO, Gavi szövetség és Cepi koalíció) köszönhetően, a vakcinázást globálisan igen nagy egyenlőtlenségek jelzik: miközben a gazdag országokban átlagosan 79 adag védőoltást adtak be 100 lakosnak, addig a legszegényebb országokban mindössze egyetlenegyet. Öt ország továbbra sem kezdte meg hivatalosan az oltási kampányt: Tanzánia, Burundi, Eritrea, Haiti és Észak-Korea.

Vakcinákra bontva

A legnagyobb mértékben az AstraZeneca/Oxfordi Egyetem vakcináját adták be (az oltási programot folytató 216 ország közül legalább 171-ben, ami csaknem 80 százalékot jelent), majd a Pfizer/BioNTech-ét (legalább 102 ország, 47 százalék). Őket követi a Sinopharm és a Moderna (legalább 48 ország, 22 százalék), a Szputnyik V (legalább 41 ország, 19 százalék), a Johnson and Johnson (legalább 31 ország, 14 százalék) és a Sinovac (legalább 24 ország, 11 százalék).

