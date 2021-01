Koronavírus: tízmilliókat olthatnak be a britek

Hétvégén elérte az egymilliót az új típusú koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A vasárnapi brit sajtóértesülések szerint pedig hamarosan lehetségessé válik heti kétmillió adag vakcina beadása.

Újabb vakcina vált elérhetővé Nagy-Britanniában. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fordulópont jön a járvány kezelésében

A miniszterelnök egy vasárnapi interjújában leszögezte, nem akar találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor lesz elérhető a heti kétmillió oltás, de teljes mértékben bízik abban, hogy a következő három hónapban több tízmillió oltást lehet beadni Nagy-Britanniában. Emellett megismételte azt a korábban is hangoztatott véleményét, hogy a tömeges oltási kampány hozza majd el a fordulópontot a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezelésében.

h i r d e t é s

Újabb vakcina vált elérhetővé

Koronavírus-oltás: mennyi idő után leszünk védettek? Kattintson a válaszért!

A nagy-britanniai oltási kampány december 8-án kezdődött a Pfizer és a BioNTech vállalatok által kifejlesztett oltóanyaggal. A napokban pedig már az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását is engedélyezte a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA). Ennek alkalmazása a mai napon meg is kezdődött. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának tájékoztatása szerint a világon elsőként az oxfordi illetőségű Brian Pinker kapta meg a vakcinát, aki 82 esztendős és dialíziskezelésre szorul. A férfi tehát két szempontból is a veszélyeztetett, ezért az elsőként oltandók közé tartozik.

Az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból első körben 530 ezer dózis vált elérhetővé. A brit kormány egyébként a Pfizer/BioNTech-vakcinából eddig 50 millió, az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból pedig 100 millió adagot kötött le, hogy a lakosság védetté válhasson koronavírus-fertőzéssel szemben.

Koronavírus-fertőzés miatt került kórházba Larry King, a híres amerikai tévés - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!