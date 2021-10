Romániában az elmúlt 24 órában 18 863 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, a 81 054 teszt 23,27 százaléka lett pozitív. Egyetlen nap alatt 561-en haltak meg. Ehhez jött még 13 korábbi haláleset, ami most került be a statisztikába. Az elhunytak közül 518 embernek volt egyéb betegsége is - írja a Főtér.

A Maszol szerint az 574 elhunyt közül 528 nem volt beoltva. A 46 beoltott áldozat 40 és 80 év közötti volt, három kivételével mindannyian más betegségekben is szenvedtek. Az 574 elhunyt közül 5 páciens a 30 és 39 év közötti, 26 a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, 60 áldozat 50 és 59 év közötti, 141 áldozat 60 és 69 év közötti, 197 elhunyt páciens a 70 és 79 év közötti korosztályhoz tartozott, 145 halálos áldozat életkora pedig meghaladta a 80 évet.