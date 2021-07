Koronavírus: önköltséges tesztre köteleznék az oltatlanokat

Magyarországon kötelezővé válik a koronavírus elleni oltás az egészségügyi dolgozók számára - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét pénteken. Részletek itt.

A miniszter arra hivatkozott, hogy az ingyenesen igényelhető oltás opcionális ugyan, de bizonyos ágazatokban - amilyen az egészségügyi ellátás is - a dolgozóknak tekintettel kell lenniük azokra, akikkel érintkeznek, főleg, ha veszélyeztetett, krónikus beteg páciensekről van szó. "Úgy gondolom, az egészségügyi személyzet felelőssége, hogy ne veszélyeztesse azokat, akikkel kapcsolatba kerül" - mondta a tárcavezető.

Kötelezővé tennék Romániában a tesztelést az oltatlan egészségügyi dolgozóknak. Fotó: Getty Images

Mihaila szerint a jelenlegi alacsony fertőzési adatok nem indokolják, hogy - az oltás kötelezővé tétele helyett - bevezessék az egészségügyben a kötelező tesztelést: erre várhatóan akkor kerül sor, ha a kéthetes fertőzési ráta meghaladja a lakosság 1,5 ezrelékét. Leszögezte ugyanakkor, hogy a rendszeres tesztelés költségét nem fogják közpénzekből fedezni.

A negyedik hullám az oltatlanokat veszélyezteti

Az egészségügyi miniszter úgy vélekedett, a járvány negyedik hulláma a beoltatlanokat sújtja majd, hiszen a beoltottak kevesebb mint egy százaléka kapta el a betegséget. Hozzátette, a beoltott személyek, ha el is kapják a vírust, nem kerülnek súlyos állapotba. Ez a delta vírustörzs esetében is igaz, ezért fontos, hogy azok is beoltassák magukat, akik már átestek a betegségen.

A 19,3 milliós lakosságú Romániában eddig 4 millió 877 ezer ember - a beoltható, 12 év feletti lakosság 28,8 százaléka - kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát. Az utóbbi hónapban a beoltottak száma átlagosan napi tízezerrel emelkedett. Az utolsó - vasárnap esti - jelentés az oltási hajlandóság további csökkenését jelzi: az oltáskampány kezdete óta először csökkent ötezer alá a 24 óra alatt újonnan beoltott román állampolgárok száma.

Az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok esetében is kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást Szerbia legismertebb járványügyi szakértője. A témáról ide kattintva olvashat bővebben.