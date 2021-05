Koronavírus: oltás után erre is kell figyelni

Norvég kutatók szerint a nők másként reagálnak a COVID-19 elleni védőoltásokra, mint a férfiak. Részletek itt.

"Összehasonlítva az egészséges immunrendszerű emberekkel, a szervtranszplantáción átesett páciensek körében jócskán elmarad azok aránya, akik szervezetében kellő mértékben képződnek antitestek vakcináció hatására az új típusú koronavírus-fertőzés kivédéséhez" - idézi az intézmény közleménye dr. Brian J. Boyarsky sebészt, a Journal of the American Medical Association (JAMA) című folyóiratban közzétett tanulmány vezetőjét. A szakember és munkatársai összesen 658 szervátültetett résztvevő bevonásával vizsgálták, milyen immunválaszt eredményez náluk a jelenleg forgalomban lévő két mRNS-vakcina, a Moderna és a Pfizer-BioNTech oltóanyagának két dózisa. A kutatás alapja, hogy a szervtranszplantációs beavatkozások kapcsán gyakran kell az érintetteket immunszupresszív, azaz a szervezet védekezőrendszerét elnyomó gyógyszerekkel kezelni a beültetett szerv kilökődésének megelőzése érdekében. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a páciensek antitesttermelő képessége, beleértve a vakcinákra adott immunválaszt is.

Immunszupresszált betegeknél nem minden esetben vált ki kellő antitesttermelést a vakcináció. Fotó: Getty Images

A mostani vizsgálat előzményeként a kutatók idén márciusban már megjelentettek egy tanulmányt a témában, akkor még csak az első oltásdózis hatásait bemutatva. Az akkori eredmények alapján a vakcinák első adagja mindössze a szervátültetettek 17 százalékánál váltott ki mérhető antitestválaszt. Az újabb felmérésben részt vevő 658 páciens közül 98-nál alakultak ki antitestek három héten belül egyetlen oltás nyomán, ami 15 százalékos arányt jelent, tehát lényegében egybevág a korábbi adattal. A második dózist követő 29. napra már 357 főre, azaz 54 százalékra emelkedett a megfelelő antitestszintet mutatók aránya, míg 301 alany (46 százalék) szervezetében még ekkor sem lehetett koronavírus elleni antitestek jelenlétét azonosítani.

A kutatásból az is kiderült, hogy a szervátültetettek közül valamelyest hatékonyabbnak bizonyult a vakcináció a fiatalabb korosztályba tartózó pácienseknél, akárcsak azoknál, akik immunszupresszív kezelése során nem alkalmaztak antimetabolitokat, valamint a Moderna oltóanyaga is jobb eredményeket hozott ebben a csoportban. "Eredményeink alapján azt javasoljuk minden szervátültetettnek és egyéb okból legyengült immunrendszerű páciensnek, hogy vakcináció után is ugyanúgy törekedjenek a járványügyi óvintézkedések betartására" - hangsúlyozta dr. Boyarsky. Magyarán a maszkviselés, szociális távolságtartás és a higiéniai alapszabályok betartása továbbra is kiemelten fontos az érintettek számára.

