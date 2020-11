Koronavírus: őket valószínűleg nem kell beoltani

Több vakcina is a klinikai vizsgálatok utolsó fázisánál tart, az eddig bejelentett 3 oltóanyag - a két amerikai és az orosz - pedig úgy tűnik, 90 százalék feletti hatékonysággal bír. A új típusú koronavírus elleni küzdelemben egyébként a vakcinák különösen fontos szerepet játszanak, a világjárványnak ugyais csak egy megfelelő védőoltással lehet véget vetni - többek között erről beszélt a Magyar Nemzetnek Vályi-Nagy István, a DPC főigazgatója.

Kitért arra is, hogy azokat valószínűleg nem kell majd beoltani, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen, és minél később érkezik meg a vakcina, ez a csoport annál nagyobb lesz. Az úgynevezett nyájimmunitás kialakulásához azonban így is a népesség mintegy 60-70 százalékának kell védettséget szereznie a kór ellen.

Nem kell feltétlenül mindenkit beoltani. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az oltás szerepe

Az oltások lényege, hogy "leutánozzák" a fertőzést azimmunrendszerszámára, így ösztönözve az azzal szembeni védekezést. Mindezt úgy, hogy közben valódi megbetegedést nem okoznak. A koronavírus-fertőzés elleni védettséget egyébként egy eredeti, majd egy néhány héttel később beadott emlékeztető oltás biztosítja majd. A második dózis beadása után nagyjából 15-20 nappal már kialakul az immunitás.

A főigazgató arról is beszélt, hogy Kásler Miklós miniszter közös kutatási projektet indított a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és a Dél-pesti Centrumkórházzal (DPC). A hamarosan kezdődő vizsgálatok fókuszában a COVID-19 ellen már kifejlesztett vakcinák hatásosságának monitorozása, és az immunizált betegek követése áll majd.

Mi a helyzet azokkal, akik újrafertőződtek?

A szakember szerint meg kell vizsgálni azt is, hogy akik már kétszer is megfertőződte, azok vajon ugyanazt a vírusfajtát kapták-e el. Elmondása szerint a közönséges náthát is számos koronavírustörzs okozhatja, ezért ha az egyik évben elkaptuk, az még nem garancia arra, hogy a következő évben elkerül minket a betegség. Az új típusú koronavírusnak szintén többféle genetikai változata lehet, így az egyik típussal való megfertőződés még nem feltétlenül ad úgynevezett keresztimmunitást egy másik fajtára is.

"Bár van arra példa, hogy valaki kétszer is megfertőződik, ám nem ez a jellemző, ez csak töredéke lesz az eseteknek. Az igazi kérdés az, hogy lesz-e tömeges, valódi védőhatást biztosító immunizálás" - hangsúlyozta Vályi-Nagy István.

