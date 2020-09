Koronavírus: nem mindenhol indult zavartalanul a tanév

Csak a jövő héten, szeptember 7-én kezdődik a tanév a győrújfalui általános iskolában, mert pozitív lett az egyik tanító koronavírustesztje, és a pedagógus a tünetei jelentkezése előtt találkozott az egész tantestülettel - közölte Nagy Imre Attila, a település polgármestere. Mint mondta, augusztus 24-én a Győrladamér Községi Általános Iskola Győrújfalui Tagiskolájában a tantestületnek félnapos rendezvényt tartottak, amelyen minden tanító részt vett. Másnap az egyik tanítónő lázas lett, majd teszttel bizonyították, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. A kontaktkutatás után a tantestületből mindenki hatósági házi karanténba került és elkezdték a teszteléseket.

A karantén valamennyi tanító esetében jövő hétfőn lejár, ezért a tanév a négy évfolyamos általános iskolában szeptember 7-én kezdődik. Csak azok a tanítók nem állnak munkába jövő hétfőn, akiknek a héten elvégzendő második koronavírustesztje pozitív lesz. Az iskola épületét természetesen fertőtlenítik a tanévkezdés előtt. A Győrladamér Községi Általános Iskola Győrújfalui Tagiskolájába egyébként mintegy nyolcvan gyermek jár, a tantestület pedig csaknem 10 tagból áll.

Az idei tanév kicsit más lesz, mint az eddigiek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Debrecenben is más lesz az idei tanév

Kísérleti jelleggel fél órával később, fél 9-kor kezdődik a tanítás hat debreceni középiskolában szeptember elsejétől. Úgy vélik, az intézkedés csökkentheti a zsúfoltságot a közösségi közlekedés járművein, így pedig a koronavírus-fertőzés terjedésének kockázata is mérséklődik. Az egy tanéven át tartó kísérlettől azt várják, hogy a tapasztalatok alapján ezt a gyakorlatot a jövőben több iskolára is kiterjeszthetik.

A változás a Csokonai Vitéz Mihály gimnázium, a Kós Károly művészeti szakgimnázium és kollégium, a Bethlen Gábor közgazdasági technikum és a Vegyipari technikum összes diákját érinti, míg a Mechwart András gépipari és informatikai technikum és a Baross Gábor technikum, szakképző iskola és kollégium estében csak az informatikai ágazatban tanuló diákok, illetve a technikusi képzésben részt vevők számára léptetik életbe a késleltetett iskolakezdést. A későbbi kezdés azonban nemcsak a Debrecenbe bejáró diákok, hanem a kisgyermekes pedagógusok helyzetét is megkönnyíti a koronavírus-járvány idején.

A legtöbb helyen rendben indult a tanév

Kásler: komolyan kell venni az iskolákban a védekezést - kattintson a részletekért!

Az ország nagy részében azonban a koronavírus-járvány miatt fokozott óvintézkedések mellett, de hagyományos formában kezdődött meg a tanítás az iskolákban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes, nyolcoldalas protokollt dolgozott ki, amelyet minden köznevelési intézmény vezetőjéhez eljuttatott. A javaslatok érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést és az iskolába érkezés módját is. Ajánlások vonatkoznak arra is, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torlódást, illetve hogyan lehet kialakítani az étkeztetés megfelelő körülményeit.

A koronavírus-helyzetre való tekintettel a testnevelésórákat - az időjárás függvényében - szabad téren javasolt megtartani, az órák során pedig lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat. Kézfertőtlenítésre az iskolák kapujánál és minden egyes közösségi helyiségben lesz lehetőség. Emellett minden iskolában - meghatározott fertőtlenítőszerrel - nagytakarítást végeztek a tanév kezdetén. Ezt minden nap meg kell ismételni.

Ez a szülők és a tanárok feladata

A szülőktől azt kérik, a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, továbbá, hogy a már nagyobb - felsős, középiskolás - gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, valamint a koronavírus-fertőzés tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak. Továbbá pedagógusokat és az iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon, akkor ne menjenek közösségbe.

Három tanár is koronavírusos lehet egy óbudai általános iskolában - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!