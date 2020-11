Koronavírus: "ne a kiskapukat keressük!"

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, az elmúlt 24 órában 5097 új koronavírus-fertőzöttet és 99 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közlése szerint pedig a szennyvízvizsgálatok alapján arra lehet következtetni, hogy az elkövetkezendő 4-10 napban további emelkedésnek lehetünk majd szemtanúi.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai járőröznek Budapesten.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mit tehetünk?

Orbán: "nekünk minden élet számít" - kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A tisztifőorvos a fenti adatokkal kapcsolatban kiemelte, ahhoz, hogy a jövőben kevésbé szembesüljünk nap mint nap ezekkel az emelkedő számokkal, minden koronavírus elleni óvintézkedést meg kell tennünk és minden szabályt be kell tartanunk. Ezekkel ugyanis nemcsak a kórházban kerülésnek, hanem már magának a megfertőződésnek a kockázatát is csökkenthetjük. A szakember a felesleges találkozások számának mérséklését, valamint a maszkviselést is rendkívül fontosnak nevezte.

"Ne váljunk szuperterjesztővé"

A tisztifőorvos szót ejtett arról is, hogy manapság egyre több olyan esetről hallanak, amikor a beteg dolgozók a munkába indulás előtt lázcsillapítót vesznek be, hogy "kicselezzék" a hőkapus szűrést. "Volt olyan idő, amikor volt sikk volt szuper dolgozónak lenni és lázasan is dolgozni menni. Ez ma életveszélyes" - hívta fel a figyelmet. A koronavírus-járvány idején tehát ezt a gyakorlatot sürgősen el kell felejtenünk. Figyeljünk oda, hogy a szuper dolgozókból ne váljunk szuperterjesztőkké - fűzte hozzá.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a mai napon újabb adagokat szállítottak ki az influenzaoltásokból. Így mindkét oltóanyagból kaptak utánpótlást a felnőtt- és gyerekorvosi praxisok is. Ez azért fontos, mert a koronavírus-járvány második hullámában különösen fontos szerepet tulajdonítanak az influenza elleni oltásnak.

Görög Zita is elkapta a koronavírust, erős tünetei vannak - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!