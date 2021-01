Koronavírus: napi félmillió magyart tudnának beoltani

A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely az idei év első kormányinfóján. Az új típusú koronavírus okozta helyzetet úgy értékelte, hogy Magyarország már túl van a második hullám csúcsán, a járvány visszaszorulóban van. A miniszter elmondása szerint mintegy 2 hónapja vezette be a kormány a szigorú korlátozásokat, amelyek hatására december vége óta egyértelműen csökkennek a járványügyi számok.

Újabb szállítmány érkezett a Pfizer-BioNTech-vakcinából Békéscsabára.

Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Rosta Tibor

Meddig kell még fenntartani a korlátozásokat?

A hazai intézkedések következetesek, és a szakemberek javaslata szerint ezeket fenn is kell tartani - szögezte le Gulyás. Hozzátette ugyanakkor, hogy 2 esetben jöhet szóba a koronavírus-járványt megfékező korlátozások enyhítése:

ha továbbra is lefelé tart a járványgörbe,

és/vagy ha sikerül az átoltottságot olyan mértékűre növelni, ami legalább a veszélyeztetetteket megvédi.

A vakcinákról

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több koronavírus-vakcinát szerezzünk - jegyezte meg a miniszter. Mint mondta, Magyarország eddig 5 gyártótól összesen 19,7 millió oltóanyagot rendelt. Kitért arra is, hogy sajnálatos módon az EU-s oltóanyag-szállítás elég lassú. Bár már 2 féle vakcinát kapunk rendszeresen, de még így is heti 100 ezer alatt van az országba érkező mennyiség. Pedig ha lenne elegendő vakcina, akkor egy nap alatt fél millió embert be tudnának oltani, tehát néhány hét alatt megoldható lenne a teljes lakosság vakcinázása.

A miniszter leszögezte azt is, hogy az oltás önkéntes, és a későbbiekben sem fogják kötelezővé tenni. Aki viszont szeretné beoltatni magát a COVID-19 ellen, annak regisztrálnia kell az erre a célra létrehozott oldalon. Eddig egyébként már 96100 embert oltottak be Magyarországon.

