Koronavírus: mától kötelező a reggeli lázmérés

Felkészültek a köznevelési intézmények a belépéskor szükséges lázmérésre - közölte Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön. Mint mondta, mindenhol nagy logisztikai műveletet igényel a gyermekek beléptetése az intézménybe, de nagyobb zökkenők nélkül megoldható a feladat. Ezt segíti, hogy a kormány 40 ezer digitális hőmérőt biztosított az intézményeknek, ahol pedig 400 gyereknél többet kell egy kapun beengedni, oda hőkapukat telepítettek, így egyszerre 8-10 embert tudnak ellenőrizni - ismertette. Hangsúlyozta, hogy a lázmérés a koronavírus-járvány elleni közös védekezést szolgálja, és segíti az oktatási intézmények biztonságos működtetését.

Kézi digitális hőmérővel ellenőrzik egy diák hőmérsékletét az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Fotó: MTI/Soós Lajos

Ezek az új szabályok

Az államtitkár javaslata szerint a lázmérést olyan helyen érdemes elvégezni, ahol az nagyobb tumultus nélkül lebonyolítható. A mérésben minden dolgozó, és akár a felsőbb éves tanulók is részt vehetnek. 37,8 Celsius-fok feletti érték esetén el kell különíteni a gyermeket, majd pár perc múlva meg kell ismételni a lázmérést. Ha pedig másodjára is lázat mutat, értesíteni kell a szülőt, hogy hazavihesse az érintett gyermeket - esetében ugyanis fennáll a koronavírus-fertőzés vagy egyéb betegség gyanúja.

Felkészültek az iskolák

A Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella már szerdán is azt mondta, hogy a szervezet fenntartásában működő valamennyi intézménybe megérkeztek a testhőmérséklet mérésére szolgáló eszközök, az iskolák pedig felkészültek a csütörtöktől kötelező lázmérésre. Tájékoztatása szerint a legtöbb helyre kézi lázmérők kerültek, a nagyobb intézményekben pedig alternatív megoldásokat is alkalmaznak a fennakadások elkerülése érdekében. A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban például fali automata hőmérőt helyeztek üzembe, a legnagyobb intézményekben pedig - ahol reggelente egy kapun legalább négyszáz diák megy be - hőkapukat is beszerelnek.

A Tóparti intézményvezetője, Vizi László Tamásné elmondta, hogy 750 diák, valamint 80 pedagógus és egyéb munkatárs bejutását kell megoldaniuk minden reggel. A szerda reggeli tesztidőszakban azonban fennakadás nélkül, becsengetésre mindenki a tanterembe ért, pedig a szenzoros homlokhőmérés után kötelező kézfertőtlenítést is végeztek az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében.

A koronavírus-járvány ellenére hagyományos rendben indult szeptemberben az új tanév. Azóta - a szerdai adatok szerint - 30 óvodában és 6 iskolában kellett rendkívüli szünetet elrendelni, 134 intézményben pedig 1-1 osztályban tantermen kívüli digitális munkarend mellett döntöttek. Az elmúlt egy hónapban azonban egyetlen intézményben sem alakult ki tömeges fertőzés.

