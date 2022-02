Koronavírus: még két hullám jöhet

Hogyan juthatunk gyógyszerhez, ha karanténba kerültünk?

"Becsléseim szerint, ami a koronavírust illeti, szeptember és október folyamán még két ilyen hullám lesz. Ennek oka az, hogy a világon számos olyan terület és ország van, amely szó szerint az új változatok tenyésztőhelye. Ezek a szubtrópusi területeken fordulnak elő, olyan helyeken, ahol alacsony az átoltottság. A nagy népsűrűségű területek szintén kritikusak" - szögezte le a központi válságstáb tagja, Vladimír Krcméry a tvnoviny.sk-nak adott interjújában, amit az Új Szó szemlézett.

Egy szlovák szakértő szerint még két koronavírus-hullámra készülhetünk. Fotó: Getty Images

Zoonótikus influenza is jöhet

Az infektológus szerint, ha az átoltottság világszerte nem éri el a 70-80 százalékot, akkor más változatok is megjelenhetnek. Kiemelte továbbá, hogy számolhatunk az állatoktól induló zoonótikus influenzával is. "A globalizáció és a népsűrűség nagy. Az is szerepet játszik, hogy az emberek olyan élelmiszereket kezdtek bevonni az élelmiszerláncba, amelyeket korábban nem. Akár pazarlásból, akár nagy szegénységből és nélkülözésből. Ezek az állatok a vírus emberre történő terjedésének forrásai" - így a szakember.

Háromféle forgatókönyv létezik

Krcméryt azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy hányszor kell majd beoltatnunk magunkat. Mint rámutatott, a védőoltásokkal kapcsolatban három forgatókönyv létezik. "Az első az úgynevezett influenza elleni vakcina, azaz évente egy adag. A második a spray formában adható oltás. A harmadik forgatókönyv egy olyan vakcina, amelynek hatékonysága egy éven túl, esetleg tovább tart. Négy vállalatnak van preklinikai és egynek klinikai vizsgálatban lévő vakcinája, amelynek hatékonysága meghaladja az egy évet. Hat hónapra vagy egy évre lesz szükségünk ahhoz, hogy végleges választ kapjunk" - magyarázta az infektológus, aki arról is beszélt, hogy két év elteltével a társadalom olyan stádiumban van, amikor a mentális egészség, az elszigeteltség és a gazdasági korlátozások okozta károk már meglehetősen nagyok.

Azt már régóta tudjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, kinek milyen tünetekkel és mennyire intenzíven reagál a szervezete a koronavírus-fertőzésre. Olvasóink tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik, legalább ennyire bizonytalan az is, hogy kinél milyen szempontok alapján rendelik el a házi karantént.