Koronavírus: lehet, hogy sosem tűnik el

Az elmúlt hetekben már több ország is megkezdte a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett szigorú intézkedések fokozatos enyhítését. Egyre több helyen indulnak újra a gyárak, nyitnak ki az iskolák és a vendéglátóhelyek, illetve az emberek mozgását is egyre kevésbé korlátozzák. Ezzel egyidőben viszont sok szakember az elsietett lépések komoly következményeire és egy újabb fertőzési hullám veszélyére figyelmeztet - Dél-Koreában és Kínában például a napokban ismét emelkedésnek indult az új esetek száma. Közben a világszerte igazolt fertőzöttek száma a 4,5 millióhoz közelít, az áldozatoké pedig már meghaladta a 300 ezret. Az aktív fertőzöttek száma 2,5 millió felett van.

Az is elképzelhető, hogy a koronavírus sosem tűnik el. Fotó: Getty Images

A küzdelem nem lesz könnyebb

A legfrissebb előrejelzés szerint a teljes kontroll visszanyerésére akár 5 évet is várnia kell az emberiségnek. A WHO vezető tudósa szerint a koronavírus-járványból a védőoltás jelentheti a legjobb kiutat, ám még sok a megválaszolatlan kérdés a vakcina biztonságosságával és hatékonyságával, valamint az előállításával és méltányos elosztásával kapcsolatban. Mindazonáltal a hatékony vakcina elérhetővé válásának időpontja, valamint a hosszú távú globális intézkedések hatása is jelentősen befolyásolja majd a járvány időtartamát.

"Az is elképzelhető, hogy a koronavírus sosem tűnik el teljesen" - hangsúlyozta Dr. Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója. Mint mondta, senki sem tudja pontosan megjósolni, hogy mikor tűnhet el az új kór, vagy hogy eltűnik-e egyáltalán. Egy új lehetséges forgatókönyv szerint például az évtized második felében egy újabb globális pusztítást hajthat végre a SARS-CoV-2. Ugyanakkor úgy véli, a koronavírus elleni küzdelem még akkor is hatalmas erőfeszítéseket igényel majd, ha már lesz ellene védőoltás.

A koronavírus okozta globális közegészségügyi válság egyébként jelentős gazdasági hatásokkal is jár: várhatóan a második legnagyobb visszaesést fogja eredményezni az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága után.

Forrás: cnbc.com

