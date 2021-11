Koronavírus: kötelező lesz az oltás a szomszédban

Hétfőtől teljes lezárás jön Ausztriában, ami legalább 10, de szükség esetén 20 napig marad érvényben - idézi a Der Standard cikkét a hvg.hu. A cikk szerint nem ez az egyetlen komoly szigorítás, az országban kötelező lesz a koronavírus elleni oltás jövő év februárjától.

Itthon újra kötelező a maszk zárt térben Szombattól ismét kötelező a maszkviselés zárt terekben, kivétel ez alól a munkahelyek, templomok és iskolák, amelyek maguk dönthetnek, hogy bevezetik-e a szabályozást. h i r d e t é s

"Merénylet zajlik az egészségügyi rendszer ellen"

A hírt Alexander Schallenberg osztrák kancellár jelentette be pénteken, aki szerint nőtt ugyan az oltási hajlandóság, de mégsem elégséges mértékben. A kancellár hangsúlyozta, a hónapokon át tartó kampány ellenére sem sikerült megértetniük mindenkivel, milyen fontos az oltás, ami azért is szomorú, mert rengeteg vakcina áll rendelkezésre. Szerinte a járvány miatt "merénylet zajlik" az egészségügyi rendszer ellen, ennek következménye szerinte az is, hogy az intenzív osztályok ma már túlzsúfoltak.

A kancellár szerint a járványból kivezető utat a vakcina jelenti, ám különféle mikrointézkedésekre így is szükség van. Ilyen például a maszkviselés, amelynek szabályozása szintén szigorúbb a magyarországinál, csak az FFP2-es típus az elfogadott.

Az oltatlanoknak karanténba kell vonulniuk hétfőtől Szlovákiában

Karanténba kell vonulniuk az oltatlanoknak Szlovákiában, ahol folyamatosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, egyre telítettebbek a kórházak és egyre súlyosabb a nyomás az egészségügyi rendszeren - közölte csütörtökön Eduard Heger szlovák kormányfő, aki egyben újabb korlátozásokat is bejelentett. Heger közölte: az új korlátozások enyhítésére a jövőben csakis a védőoltásokat felvevők számíthatnak.

Ausztria kötelezővé teszi a koronavírus elleni vakcinát. Fotó: Getty Images

A 5,5 millió lakosú országban rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napokban, ez a szám nyolcezernél tetőzött kedden. A héten jelentették be azt is, hogy kevés szabad ágy maradt az intenzív osztályokon a koronavírusos betegek részére. "A be nem oltottaknak karanténba kell vonulniuk" - közölte Heger a kormányülés után tartott, a televízióban élőben közvetített sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy az intézkedés célja a kórházakban kialakult válságos helyzet enyhítése.

A kormányfő új szabályokat is bejelentett. Ezek értelmében csakis azok mehetnek étterembe, bevásárlóközpontba, nem alapvető élelmiszereket árusító üzletbe, sportlétesítménybe és nyilvános eseményekre, akiket beoltottak, vagy fél éven belül átestek az új típusú koronavírus okozta COVID-19-betegségen. Vladimír Lengvarsky egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón hozzátette: jelenleg annyira rossz a helyzet, hogy egyes korlátozásokat az oltottaknak is el kell viselniük. A legfertőzöttebb régiókban számukra is korlátozzák az éttermi szolgáltatásokat, a vendéglátó helyek csak elvitelre szolgálhatnak ki ételt. Az új szabályozások értelmében valamennyi térségben vírustesztre kötelezhetik a dolgozókat a munkahelyükön.

A magyar számok is romlanak: tegnap 11 289 új fertőzöttet igazoltak, valamint elhunyt 135 beteg is. A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól nálunk is új szabályok lépnek életbe.