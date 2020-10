Koronavírus: jó híreket hozott a szennyvíz

A 42. héten monitorozott településeken az új típusú koronavírus örökítőanyagának szennyvízmintából kimutatható mennyisége stagnált - közölte oldalán az NNK. Bár az előző héten tapasztalt csökkenés megállt országszerte több településen, legalább növekedést sem tapasztaltak.

Az örökítőanyag szennyvízmintából kimutatható mennyisége stagnált. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezért fontos a szennyvízvizsgálat

Az NNK egyébként május óta végez szennyvízvizsgálatokat az új koronavírus örökítőanyagának kimutatására. A szennyvíz vizsgálata - amellett, hogy egyfajta összetett közösségi mintaként szolgál - azért is jó eszköz, mert azok is üríthetik a vírus örökítőanyagát, akik a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe - tehát a tünetmentes vagy enyhe tünetes fertőzöttek is.

Az eddigi tapasztalatok alapján a szennyvízmintákból kimutatható koronavírus örökítőanyagának koncentráció-emelkedését 5 nappal követi az új esetek számának növekedése. A vizsgálat pontosságának köszönhetően előkészítés alatt áll egy európai monitoring program, amely hatékonyan képes előre jelezni egy-egy nagyobb esetszámemelkedést, lehetőséget adva a felkészülésre az egyészségügyi ellátó intézmények számára.

Még tart a járvány

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget. A közösségi terjedés felgyorsulásának megelőzése érdekében tehát továbbra is be kell tartani az érvényben lévő szabályokat. A legfontosabb, hogy csak a magukat egészségesnek tartó, tüneteket nem mutató egyének álljanak munkába és menjenek közösségbe - különös tekintettel az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények dolgozóira. Javasolt továbbá kerülni a zsúfolt helyeket, megtartani másoktól a legalább 1,5 méteres távolságot, és gyakran megmosni a kezünket.

Forrás: NNK

