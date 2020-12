Koronavírus: ilyen tüneteket okozhat a vakcina

Vajon célravezető lenne-e, ha kötelezővé tennék az emberek számára a koronavírus-fertőzés elleni védőoltás beadatását, amennyiben a vakcina bizonyítottan biztonságos és hatékony? Részletek itt.

Általánosnak tűnik, hogy akit a kísérleti vakcinákkal oltottak be, teste valamilyen reakciójából tudta is, hogy valós védőoltást kapott - írja az InfoRádió az angolszász sajtóban megjelent beszámolók alapján. Az ausztrál Elle Hardy például a Moderna kísérleti vakcináját kapta meg. Vér- és vizeletvizsgálat, terhességi teszt és egy általános orvosi kivizsgálást követően kellett három órát egy kórházban töltenie, miközben beadták neki az oltást. Mindezért 150 dollárt fizettek ki neki. A tüneteiről ezután egy hétig kellett online naplót vezetnie.

A vakcinakísérletek résztvevői árultak el részleteket a koronavírus elleni oltóanyagok teszteléséről. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

Mint elmondta, az első egy-két napban furcsa betegségérzet környékezte, mintha bármikor eluralkodhatna rajta az influenza, de végül ez elmúlt. Az oltás helye érzékeny lett néhány napra, emiatt nehezen tudta használni az érintett karját, illetve azon az oldalán aludni sem tudott. Az oltás második adagja után ismét ezek a panaszok léptek fel, de immár rövidebb idő alatt elmúltak. Elle utólag egy antitesttesztet is végeztetett, amiből kiderült, valóban vakcinát kapott, nem placebót.

Hasonló élményekről számolt be a kaliforniai Debbie Honeycutt is. A 69 éves asszony mind kora, mind alapbetegségei okán a veszélyeztetett csoportba tartozik. Ő szintén a Moderna kísérletében vett részt, de korábban is szerepet vállalt már hasonló klinikai kísérletekben. A második oltás beadását követően enyhe influenzára hajazó tünetekkel szembesült, de ezek alig fél nap után nyomtalanul elmúltak. Mindenesetre Debbie a panaszok alapján arra következtetett, valószínűleg neki is a valódi oltóanyagot adták be.

A brit Jack Sommer az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű vakcinájának kísérletébe szállt be önkéntesen, amiért cserébe 235 fontot kapott. Bár lázasnak érezte magát az oltást követően, saját maga is belátja utólag, hogy alighanem csak beképzelte a tünetet, mert a testhőmérséklete a mérések szerint nem emelkedett meg. Összességében tehát tünetmentesen zajlott le nála az immunizálás, éppen ezért viszont nem is tudja, nem placebót kapott-e a kontrollcsoport tagjaként.