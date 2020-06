Koronavírus: így tehetjük biztonságossá a nyaralónkat

A koronavírus-járvány miatt még mindig központi téma a fertőzésveszély csökkentése. Ezúttal a nyaralók biztonságossá tételéhez adott tanácsokat Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Ezekre kell odafigyelni

A tisztifőorvos szerint, ha a nyaraló ősszel víztelenítve lett, akkor ez első lépés egyértelműen a felöltés, azonban különösen figyelnünk kell a jelekre, hogy nincs-e valahol szivárgás vagy csőtörés. Figyelmeztetett arra is, hogy a vízkődarabokban sokféle kórokozó telepedhet meg, ezért egy alapos vízkőtelenítést is el kell végezni az összes csaptelepen. Akik pedig a víztároló tartályokat ősszel nem ürítették ki, azoknak számolniuk kell a legionella baktériummal is. Ez a kórokozó ugyanis könnyen elszaparodhat a csőrendszerekben, ha a melegvizes csapokat sokáig nem nyitják meg. A baktérium - az új típusú koronavírushoz hasonlóan - tüdőgyulladást okozhat, és ennek a veszélynek is az idősebb korosztály, valamint a gyengébb immunrendszerűek vannak a leginkább kitéve. A nyaraló használatba vétele előtt ezért javasolt kiüríteni a víztároló tartályokat, majd a fertőtlenítésről és az úgynevezett hősokk-kezelésről is gondoskodni kell.

Néhány szabály betartásával biztonságosan pihenhetünk a járvány idején is.

Fotó: Getty Images

A hónapokig használaton kívül lévő ingatlanokban emellett vastag porréteg ülepedhetett le, ezért egy alapos, nedves takarítás is mindenképpen ajánlott. Takarítás közben tájuk ki az ablakot, azonban ügyeljünk rá, hogy ne legyen huzat, az ugyanis felkavarja a port és az azon megtelepedő kórokozókat, allergéneket és gombákat - ez pedig allergiás reakciókat vagy komolyabb panaszokat is okozhat az érzékenyebbeknél. Ha felújítás is történik, és lakkot, festéket vagy valamilyen erős oldószert használunk, akkor számolni kell azzal is, hogy a felületekről 4-6 hétig is párologhatnak a káros illóanyagok. Így addig ezekben a szobákban ne tartózkodjanak gyerekek, és lehetőség szerint ne is aludjon ott senki. A felújított bútorokat érdemes kint vagy egy nem használt helyiségben tárolni, vagy hosszútávon biztosítani a folyamatos szellőztetést.

A belföldi üdülés a legbiztonságosabb

A koronavírus-járvány idejére tervezett nyaralásokkal kapcsolatban úgy vélekedett a tisztofőorvos, hogy a belföldi üdülés a legbiztonságosabb. Ha mégis inkább külföldre utaznánk, akkor indulás előtt alaposan tájékozódjunk az érvényben lévő szabályokról és az aktuális helyzetről. A járványügyi helyzet nem mindenhol azonos a világban, van ahol még csak a felívelő szakaszában van koronavírus-járvány, így ezt is ajánlott figyelembe venni az útíicél kiválasztásakot - tanácsolta Müller Cecília.

Nem jellemző, hogy egészségeseket öl a vírus

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, tegnap elhunyt egy 37 éves koronavírus-fertőzött férfi, akinek az eddigi infomációk szerint semmilyen alapbetegsége nem volt. Az esettel kapcsolatban a tisztifőorvos úgy nyilatkozott, hogy szerencsére nem jellemző, hogy egészségesnek mondható, fiatal betegeket öl meg a koronavírus, de sajnos előfordulhat. Müller Cecília véleménye szerint továbbra is a krónikus betegek és az idősek a legveszélyeztetettebbek, azonban mindenkinek ajánlott óvatosnak és elővigyázatosnak lennie. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a napokban újabb határ nyílik meg, így péntektől már Horvátországba is korlátozás, vagyis karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a magyarok. Erről a Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

