Koronavírus: így lehet sürgetni az oltás elkészülését

Egy vakcina előállítása rendkívül szigorú protokoll szerint történik, ráadásul az immunválasz és a kísérletben részt vevők felkutatása is időigényes - ismertette a szakember. Mivel a koronavírus-járvány miatt az idővel is vesenyt futnak a kutatók, a folyamat időtartama az adminisztráció gyorsításával rövidíthető le. Ez azt jelenti, hogy miután a kísérleti eredményeket beküldik a hatóságnak, az akár néhány nap vagy hét múlva engedélyezheti a kísérletek folytatását.

Egy vakcina előállítása rendkívül szigorú protokoll szerint történik, ezért időigényes.

Lesz még idén védőoltás?

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, egy közelmúltbeli tájékoztatás szerint a novoszibirszki Vektor intézet júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni az új típusú koronavírus elleni vakcináját. Pár nappal később pedig a britek is bejelentették, hogy már a tesztelés szakaszában jár egy oltóanyag, ha pedig sikeresnek bizonyul, őszre több tízmillió egységnyit lehetne belőle gyártani.

A mellékhatások felkutatása is sok idő

Ennek ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és számos kutató is azon az állásponton van, hogy nem valószínű, hogy az év vége, illetve a jövő év eleje előtt sikerül kifejleszteni, engedélyeztetni és legyártani az új koronavírus elleni védőoltást. Kiemelt fontosságú például a vakcina esetleges mellékhatásainak felkutatása, ezért azokat, akik a már zajló kísérletekben részt vesznek, hosszú hónapokig figyelni fogják - hangsúlyozta Kis Zoltán.

