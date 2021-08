Koronavírus: így készülnek a tanévkezdésre a szomszédban

Romániában mindenütt megnyitnak az iskolák szeptember 13-án. A tervek szerint távoktatásra csak a beoltatlan diákok és tanárok kényszerülnek a fertőzöttebb településeken, az iskolák tehát a beoltottak számára mindvégig nyitva maradnak. Ez alól csak a vesztegzár alá vont települések képeznek majd kivételt. Ezt Sorin Cimpeanu oktatási miniszer jelentette be a napokban, miután Ioana Mihaila egészségügyi miniszterrel egyeztett.

A kórházban kezelt COVID-19-betegek és az elhunytak "összetétele" alapján elmondható, hogy jelenleg oltatlanok járványa zajlik az egyik szomszédunknál. Kattintson!

A tárcavezetők meg akarják szerezni a járványügyi operatív törzs (CNSU) hozzájárulását ahhoz, hogy a korábbi egyről hat ezrelékre emeljék azt a kéthetes fertőzöttségi rátát, amely felett a koronavírus-járvány sújtotta településeken korlátoznák az óralátogatást az iskolákban. A távoktatást azonban még a hat ezrelékes fertőzési arány felett is csak a beoltatlan iskolás diákok és tanárok számára vezetnék be.

h i r d e t é s

A védőmaszk viselése az új tanévben már csak zárt térben lesz kötelező. Fotó: illusztráció, Getty Images

Ebben is kivételeznek az oltottakkal

A miniszterek szerint az, hogy a COVID-19 ellen beoltottak számára a magasabb fertőzési ráta esetén is nyitva tarják az iskolákat, inkább egy, a vakcina felvételével járó előny, nem pedig a beoltatlanokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés. Hozzátették, a koronavírus-fertőzés terjedése esetén továbbra is meg kell hozni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel szavatolhatják, hogy az iskola biztonságos környezet marad a diákok számára.

A védőmaszk viselése az új tanévben már csak a zárt térben lesz kötelező, a testnevelés órákat lehetőség szerint szabad levegőn tartják. A tanévnyitó ünnepségeket is a normálishoz minél közelebb álló módon fogják megszervezni - közölte Florin Citu miniszterelnök, leszögezve, hogy ő akarja, hogy a tanév jelenléti oktatással kezdődjék és úgy is folytatódjék. Ehhez minden feltétel adott - tette hozzá, az ingyenesen, előjegyzés nélkül bárki által igényelhető koronavírus-oltásra utalva.

Van, ahol újranyitnak a COVID-osztályok

Szlovéniában újranyitnak a COVID-osztályok a kórházban kezelt betegek növekvő száma. Az országban egyébként már kezdetét vette a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és Janez Poklukar egészségügyi miniszter szerint ez is ugyanolyan erős lesz, mint a korábbiak. A szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) igazgatója, Milan Krek pedig korábban arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben nem nő az oltottak aránya az országban, katasztrofális télnek néznek elébe. Véleménye szerint ugyanis a 41 százalékos teljes átoltottság nem elég ahhoz, hogy legyőzzék a delta variánst. Ha pedig nem változik a helyzet, novemberben a kórházakban akár kétezer beteget is kezelhetnek - mutatott rá.

Egyébként - a korábbi bejelentésnek megfelelően - hétfőtől már csak azoknak fedezi az állam a gyors antigéntesztek költségeit, akiknek erre munkavégzéshez van szükségük. Mások mellett ide tartoznak az egészségügyi, a szociális, valamint a nevelési és oktatási intézmények dolgozói.

Alacsony a kockázata annak, hogy megfertőződjenek az új koronavírussal azok a felnőttek, akiket megfelelően, vagyis mind a két szükséges adaggal beoltottak a COVID-19 ellen - állapította meg egy átfogó brit elemzés. A beoltott, delta variánssal megfertőzött felnőttek vírusmennyisége azonban hasonló az oltatlanokéhoz. További részletek itt.