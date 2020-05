Koronavírus: hatásosnak tűnik a japán gyógyszer

Magyarország abban a megtiszteltetésben részesült, hogy - egyrészt a koronavírusos betegek kezelésére, másrészt pedig további klinikai tesztek folytatására - az elsők között kapott a japán gyógyszerből - közölte szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem (PTE) pedig úgy nyilatkozott a napokban, hogy a gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból - számolt be róla az Infostart.

Pálinkás Rebeka orvos védőfelszerelést vesz fel a Honvédkórház Sürgősségi Centrumában.

Fotó: MTI/Mónus Márton

100 beteget tudnak kezelni

Magyarországra 12200 darab gyógyszer érkezett, amely 100 koronavírus-fertőzött ellátásához elegendő. Az Avigan tablettát egyébként influenzás betegek gyógyítására fejlesztették ki, de az eddigi tapasztalatok szerint a koronavírussal fertőzöttek kezelését is segítheti. Az Avigan azonban egyelőre sem Magyarországon, sem Európában nem törzskönyvezett gyógyszer, így csak különleges eljárás során kezelhetik ezzel a betegeket. Ezért is fontos a készítmény klinikai vizsgálata. A HECRIN Konzorcium az ország négy orvosképző egyetemével, valamint a Dél-pesti Centrumkórházzal és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel együttműködve vizsgálja a gyógyszert. A hat helyszínen összesen száz koronavírus-fertőzött beteget vonnak be a vizsgálatokba.

Verseny az idővel

Egy új gyógyszer kifejlesztése több évbe is telhet, hiszen a kísérletek, a vizsgálatok és engedélyeztetések is időigényes folyamatok. Így tehát éveket spórolhatunk, ha egy új készítmény létrehozása helyett egy már létező gyógyszerről sikerül bebizonyítani, hogy sikeresen alkalmazható az új koronavírus-fertőzés ellen - magyarázta Kovács L. Gábor, a HECRIN Konzorcium elnöke. Fontos kiemelni azonban azt is, hogy a gyógyszer megelőzésként nem használható.

