Koronavírus: gócponttá vált egy hazai üzem

Már mintegy 200 munkavállaló koronavírustesztje lett pozitív a tiszaújvárosi Poliol projekten dolgozók közül - áll a MOL Petrolkémia Zrt. közleményében, amelyet Fülöp György polgármester osztott meg a Facebook-oldalán. Mint kiderült, a MOL német fővállalkozójától, a thyssenkrupptól tudta meg, hogy az országos trendeknek megfelelően az üzem kivitelezésén dolgozók között is nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. A pozitív teszteket produkáló kivitelező munkatársak karanténban vannak, mindannyian tünetmentesek, a kontaktkutatást pedig megkezdték.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Folyamatos a tesztelés

A cég egyébként az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében szigorú óvintézkedéseket vezetett be. Az irodaházakban és a telephelyeken például kötelező a maszkhasználat, valamint a rendszeres, fertőtlenítő kézmosás és a távolságtartás is. Folyamatosan tesztelik továbbá a dolgozókat: 2-3 hetente minden fizikai dolgozót szűrnek, október végéig pedig a teljes szellemi állományt is letesztelik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vállalat folyamatosan nyomon követi a kialakult helyzetet, és szükség esetén további intézkedésekről is döntenek.

A munkahelyeken nagyobb a kockázat

Jelenleg Magyarországon a koronavírus-járvány közösségi terjedése a jellemző, az országban tehát bárhol jelen lehet a kórokozó, és bárki hordozhatja. Emellett azonban 1-1 halmozódás is előfordulhat, főként a munkahelyeken nagy a gócpont kialakulásának kockázata - kommentálta az eseményeket Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A munkavállalók egészségének védelme érdekében a munkáltatók és a fogalalkozás-egészségügyi szakemberek segítségét és együttműködését kérte a megfelelő óvintézkedéset kialakításához.

