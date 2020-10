Koronavírus: fogynak a védőeszközök a szomszédban

Romániában a koronavírus-járvány valamennyi korábbi rekordja megdőlt szerdán: csaknem háromezerre ugrott a napi új esetek száma, minden korábbinál több, 82 fertőzött halt meg egy nap alatt, valamint tovább nőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek és a súlyos esetek száma is. A Romániában számon tartott csaknem 26 ezer aktív fertőzött közül 8300-at kezelnek kórházban, az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma pedig 612-re emelkedett.

A helyzet nemsokára kicsúszik a hatóságok ellenőrzése alól.

A lakosság nem várhatja, hogy a kormány egymaga legyőzi a járványt, mert a fertőzések terjedésének megfékezése a polgárok és a hatóságok közös felelőssége. A koronavírus ugyanis nem intézményről intézményre, hanem emberről emberre terjed - emelte ki Klaus Iohannis államfő. Azt ugyanakkor leszögezte, hogy a román hatóságok nem fogják lezárni az országot, hanem továbbra is célzott védekezéssel, a fertőzési gócokban alkalmazott lokális és regionális korlátozásokkal próbálják féken tartani a járványt.

Szigorítanak a szomszédban

Újabb korlátozásokat vezet be a szlovén kormány az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésére, miután szerdán újabb rekordot döntött az újonnan fertőzöttek napi száma. A frissített előírások szerint továbbra is kötelező a szájmaszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat. Csütörtöktől azonban újabb szigorítások léptek érvénybe. Ezek szerint az éttermeknek, kávézóknak és bároknak csökkenteniük kell férőhelyeik számát, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki. Továbbá tíz főre korlátozzák a nyilvános és magáncélú gyűlések létszámát - bár ez alól kivételt képeznek a vallási szertartások, esküvők, kulturális és sportesemények. A rendezvényeken nem szolgálhatnak fel ételt és italt.

A koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt Szerbia is szogrított a szabályokon. A járvány kezelésével megbízott válságstáb arról döntött, hogy a vendéglátóhelyek csak este 11 óráig tarthatnak nyitva, a sportrendezvényeket pedig kizárólag közönség nélkül szervezhetik meg.

