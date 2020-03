Koronavírus: ezt várják a háziorvosoktól

A koronavírus miatt ismét változtattak a háziorvosoknak szóló eljárásrenden - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hétfői sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg Magyarországon, a laboratóriumban eddig 137 vizsgálatot végeztek erre vonatkozóan, pozitív minta nem volt.

Elmondta, minden háziorvosnak rendelkeznie kell védőfelszereléssel. Amennyiben ezekből hiányuk keletkezik, a mentőállomásokon depókat hoznak létre, ahonnan a háziorvosok igényelhetnek ilyen eszközöket - tette hozzá. Müller Cecília úgy fogalmazott, az eljárásrend ismételt aktualizálására a személyes kontaktusok minimalizálása érdekében volt szükség.

A háziorvosoknak egyelőre nem kell olyan komoly védőfelszerelés, mint azoknak, akik közvetlenül érintkeznek a koronavírus-fertőzöttekkel, de fel kell készülniük. Fotó: Marcel Kusch/dpa/Getty Images

Felhívta a figyelmet arra, hogy aki tüneteket észlel magán, koronavírussal fertőzött területről érkezett haza, vagy esetleg érintkezhetett ilyen beteggel, az semmiképpen se menjen el a háziorvosi rendelőbe, hanem hívja fel orvosát. Az eljárás szerint a háziorvos egy kérdőív alapján az alább olvasható kérdéseket teszi fel telefonon a betegnek, és megerősíti vagy elveti a fertőzés gyanúját.

Ezeket kell a háziorvosoknak megkérdezniük A tisztifőorvosi ajánlás szerint a háziorvosoknak először telefonon kell kikérdezniük a koronavírus-gyanúval jelentkező embereket. A háziorvosnak először fel kell vennie a telefonáló személyes alapadatait és elérhetőségét, és ki kell kérdeznie, hogy tapasztal-e 38 Celsius-fokos lázat, köhögést vagy légszomjat, és ha igen, mikor kezdődtek a tünetek. Arra is rá kell kérdeznie, hogy a telefonáló járt-e a tünetek megjelenése előtti 14 napban az új koronavírus által érintett területen vagy országban, és ha igen, ezt rögzítenie kell. (Az érintett területek listáját pedig naponta ellenőriznie kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján.) A háziorvosnak rá kell kérdeznie, hogy a telefonáló került-e szoros kapcsolatba a tünetek megjelenése előtti 14 napban új koronavírussal ténylegesen vagy valószínűleg fertőzött emberrel. A kikérdezés során öt kapcsolatra kérdeznek rá: egy háztartásban él-e új koronavírus által fertőzött beteggel; személyes kapcsolatba került-e ilyen beteggel, azaz legalább 15 percig két méteren belüli távolságban tartózkodott-e tőle; zárt légtérben, például munkahelyen, osztályteremben vagy kórházi beteglátogatás alatt legalább 15 percig, két méteren belül tartózkodott-e fertőzött emberrel. Rákérdeznek arra is, hogy a telefonáló ült-e repülőúton kétülésnyi távolságban az új koronavírussal fertőzött betegtől, vagy ápolt-e ilyen beteget, vagy a repülőgép személyzeteként látott-e el szolgálatot az ilyen beteg szektorában. Arra is rákérdez a háziorvos, hogy a telefonáló közvetlenül részt vett-e, az előírt egyéni védőeszközök alkalmazása nélkül a koronavírusos beteg közvetlen ellátásában, ápolásában vagy laboratóriumi dolgozóként kezelte-e koronavírusos beteg mintáit. A háziorvos mindezek alapján állapítja meg, hogy a telefonáló gyanús esetnek minősül-e.

Amennyiben a betegség gyanúja felmerül, egy külön telefonszámon értesíti a mentőszolgálatot, amely az érintettet a lakhely szerinti területileg illetékes kórház infektológiai osztályára szállítja, ahol elkülönítik. A betegtől levett torokváladék-mintát az Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában vizsgálják, ha a minta pozitív, akkor a beteget átszállítják a Dél-pesti Centrumkórház erre kijelölt osztályára.

A legjobb védekezés a koronavírus ellen

Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója arról beszélt, hogy a múlt héten tájékoztatást kaptak a WHO útmutatásain nyugvó magyar eljárásrendről. Ennek módosítása vált most szükségessé, de - mint fogalmazott - megnyugtató megoldás született, hiszen ez minimalizálja a potenciális betegekkel a személyes kontaktus lehetőségét. Kiemelte, egyetlen fertőzöttnél sincs szükség fizikai vizsgálatra, és a szakmai ajánlások is azt mondják, hogy influenza vagy más fertőzéses megbetegedés esetén pár napig mindenképpen maradjanak otthon a betegek, és csak egy esetleges szövődmény miatt keressék fel orvosukat.

Mindkét szakember a személyes higiéniára hívta fel a figyelmet: a gyakori, szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. Lehetőleg zsebkendőbe tüsszögjünk, köhögjünk, ennek hiányában a könyökhajlatunkba.

A legfrissebb adatok szerint jelenleg 67 országban 89 071 beteget regisztráltak. Koronavírus-fertőzésben eddig 3044-en haltak meg, Európában 44-en, 45 074 ember felgyógyult a betegségből.