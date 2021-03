Koronavírus: ezekre a betegekre a legveszélyesebb

Régóta ismert, hogy bizonyos krónikus betegségek jelentősen növelik a koronavírus-fertőzés veszélyét, az elhunytak túlnyomó többsége is küzdött már korábban valamilyen kórral. Az Egyesült Államokban végzett, friss kutatás szerint a kórházban ápoltak túlnyomó többsége négy fő betegségcsoport valamelyikében szenvedett. A tanulmány a Journal of the American Heart Association folyóirat online változatában jelent meg.

Ez a négy legkockázatosabb alapbetegség

A tanulmány szerzőinek becslése szerint novemberben az országban kezelt, több mint 900 ezer COVID-19 beteg 30 százaléka elhízott volt, 26 százaléka magas vérnyomással, 21 százaléka cukorbetegséggel és 12 százaléka valamilyen szívbetegséggel küzdött. Az eredményeik szerint a kórházi ápolásra szoruló betegek kétharmada legalább az egyik problémától szenved a felsorolt négy közül.

Egy matematikai modell segítségével a betegségcsoportok életkori és etnikai eloszlását is feltérképezték, és jól láthatóvá vált, hogy nem minden csoportra veszélyesek ugyanazok az alapbetegségek. Például a kórházi kezelést igénylő, 50 év alatti felnőttek csupán 8 százalékának súlyosbodtak a tünetei a diabétesz miatt, míg a 65 év felettiek közében már 29 százalék volt ez az arány. A túlsúly viszont minden életkorban nagyjából ugyanolyan arányban volt felelős a súlyos COVID-19 kialakulásáért.

A különböző etnikumoknál is eltérő arányban súlyosbították a tüneteket az alapbetegségek, az afro-amerikai és a latin-amerikai lakosság az eredmények szerint jóval nagyobb arányban igényel kórházi ellátást, ha a fenti betegségek legalább egyikében szenved. Ennek egyik fő oka a kutatók szerint az lehet, hogy ez a kisebbség arányaiban rosszabb egészségügyi ellátásban részesül és rosszabb körülmények között él, így az alapbetegségeik is súlyosabbak.

Dr. George L. Bakris, a Chicagói Orvostudományi Egyetem professzora szerint az eredmények azokat a korábbi észrevételeket támasztják alá, amelyek szerint az idősebb emberek, különösen a cukorbetegségben, szívbetegségben és tüdőbetegségben szenvedők körében nagyobb eséllyel alakul ki súlyos COVID-19. Némiképp meglepetés azonban, hogy amagas vérnyomásis felkerült a legkockázatosabb betegségek listájára, azt ugyanis szerinte eddig nem sorolták a koronavírus-fertőzöttekre leginkább veszélyes alapbetegségek közé.

