Koronavírus: ezeket vigyük magunkkal a kórházba

Aki a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorul, az valószínűleg súlyos állapotban van. Fel kell tehát készülnie arra, hogy várhatóan több hétig az egészségügyi intézményben kell majd tartózkodnia - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos. A szakember szerdai beszédében felsorolta, miket kell magunkkal vinnünk, ha esetleg mi is kórházba kerülnénk afertőzésmiatt.

A legfontosabbak

Először is érdemes bekészíteni a személyes iratainkat, valamint gyűjtsük össze az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatos, fontosabb iratokat is, például a régebbi leleteinket és zárójelentéseinket. Írjunk egy listát a rendszeresen szedett gyógyszereinkről is, valamint arról, hogy mikor és mennyit kell bevennünk ezekből. A gyógyszereket is összekészíthetjük, bár ezeket nem minden esetben vihetjük magunkkal az intézménybe. Ha pedig már belejöttünk a listaírásba, írjuk össze a hozzátartozóink elérhetőségeit is, hogy állapotunk változása esetén tudjon valakit értesítteni a kórház.

Jó tudni, miket kell magunkkal vinnünk a kórházba. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontos tudni továbbá, hogy a koronavírus-járvány miatt az egészségügyi intézmények egész területén kötelező a maszkviselés. A mosható textilmaszkok megfelelő tisztítása azonban értelemszerűen nem megoldható a kórházban tartózkodás ideje alatt. Ezért javasolt inkább több csomag egyszer használatos maszkot betenni a táskánkba. Aki viszont nem tud vinni magával, annak természetesen biztosítja az intézmény a védőeszközt - ismertette Müller Cecília.

Személyes dolgok

Gondoskodnunk kell a több hétre elegendő tisztálkodási eszközökről is. Ezek a szokásos, utazáskor is becsomagolt személyes higiéniés szerek, kiegészítve az alkoholos kézfertőtlenítővel - mondta a szakember. Az egyéni ruházattal kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kórház házirendjétől függ, hogy beengedik-e a koronavírus-fertőzött saját holmijait, vagy az intézmény biztosítja a hálóruhát. Ezért a ruhákat érdemes egy külön táskába összepakolni, így könnyen hazaküldhetőek egy családtaggal.

A hosszú kórházban tartózkodás és a látogatók hiánya megkönnyíthető, ha valamilyen szórakozási lehetőségről is gondoskodunk. Néhány könyvvel, keresztrejtvénnyel vagy elektronikus eszközeinkkel gyorsabban telik majd el a koronavírus-fertőzésből való felépülés ideje - javasolta végül a szakember a kevésbé súlyos állapotú betegeknek.

