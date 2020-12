Koronavírus: ezek az intézkedések is meghosszabbodnak

A kormány meghosszabbítja az ingyenes parkolást - közölte közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Mint kifejtette, 2021. január 11-éig ingyenes marad a közterületeken való parkolás az ország egész területén. Ennek célja, hogy csökkenjen a tömegközlekedési eszközökön esetlegesen kialakuló zsúfoltság, ezzel együtt pedig a koronavírus-fertőzés kockázata is mérséklődjön.

A területi közigazgatásban dolgozókat tesztelték kedden Veszprémben.

Az ingyenes internet is marad

Beszédes képeken látható, hogyan harcolnak a járvány ellen a Szent Lászlóban - kattintson!

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra átállt diákok és oktatók által igénybe vehető ingyenes internetszolgáltatás lehetőségét is meghosszabbítják egy hónappal. Az újabb kedvezmény a 2021. januári számlán lesz majd látható. "Ezzel a kormány a családokra háruló terheket szeretné egyhíteni ebben a nehéz időszakban, hogy minél könnyebben tudják venni a vírus okozta akadályokat" - olvasható a kormányszóvivő posztjában.

Mi lesz a vásárlási idősávval?

Egy későbbi posztjában Szentkirályi Alexandra arról írt, hogy az Idősek Tanácsa javaslata szerint fel kellene függeszteni az időseknek szóló védett vásárlási idősávot - legalább hétvégére, de akár teljes egészében is. A szóvivő tájékoztatása alapján az idősek örültek a lehetőségnek, és a az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében sokan ki is használták a védett vásárlási idősávot, az ünnepek közeledtével azonban egyre nagyobb a tumultus az üzletekben, ráadásul a generációk közötti feszültség is nő.

