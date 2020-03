Koronavírus: ez változott a hazai közlekedésben

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a repülőtereken és a határokon életbe léptetett szigorítások mellett országszerte több olyan intézkedést hoztak, amely a közlekedést érinti.

Fertőtlenítenek mindenhol

A koronavírus miatt kedden fertőtlenítést végeztek a teljes gyorsforgalmi úthálózaton és a pihenőkben. A MÁV korábban azt közölte, hogy a vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése elleni általános gyakorlata szerint naponta többször végeztet tisztítást, amelynek során fertőtleníti a személykocsik ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, valamint a mosdókat és a vécéket.

A vasúttársaság emellett állandó kapcsolatot tart a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzzsel, valamint az egészségügyi hatósággal, és az ő iránymutatásuk alapján jár el az állomásokon és a vonatokon, biztosítva a szükséges feltételeket. A vasúttársaság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több nemzetközi járat menetideje nőhet a határellenőrzések miatt.

Utasok a Liszt Ferenc Repülőtér 2A termináljánál. A járvány miatt korábbinál jóval kevesebben utaznak. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Törölt járatok, reptéri ellenőrzések

A koronavírus-helyzet miatt már több légitársaság is törölt számos járatot. A budapesti és debreceni repülőtereken egyes városokból egyáltalán nem fogadnak járatokat, az érkező utasok többségét pedig egészségügyi ellenőznésnek vetik alá. A Budapest Airport folyamatosan tartja a kapcsolatot a hatóságokkal. A repülőtéren emellett szórólapokkal, valamint információs táblákkal tájékoztatják az utasokat a legfontosabb tudnivalókról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat. A repülőtér-üzemeltető egyébként jelentős - százmillió forintos nagyságrendű - felszereléssel és eszközzel rendelkezik a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, továbbá biztosítani tudják a megfelelő elkülönítő helyiségeket is.

Tilos az első ajtón felszállni

A koronavírus miatt a fővárosban és számos kisebb és nagyobb városban - köztük Tatabányán, Szegeden és Miskolcon - a közösségi közlekedést érintően is változtatásokat vezettek be. Gyakrabban fertőtlenítik a közlekedési eszközöket, és több helyen felfüggesztették az első ajtós felszállást. A fővárosban a közösségi közlekedési szolgáltatók arra biztatják az utasokat, hogy minél gyakrabban nyissák ki a járművek ablakait, mert ez is jelentősen hozzájárul a szellőzéshez és afertőzésmegakadályozásához.

Nem lesz kamionstop

A kamionstop márciusban a főszabály szerint szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lenne érvényben, a koronavírus kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt viszont a nehéz tehergépkocsik hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A hétvégi korlátozás felfüggesztése lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások még rugalmasabban szervezhessék meg belföldi fuvarozási feladataikat. A lépést kezdeményező kiskereskedelmi szektor cégei így gördülékenyebben gondoskodhatnak az üzletek folyamatos áruellátásáról, a készletek feltöltéséről és a vásárlói igények kiszolgálásáról a koronavírus-járvány idején. A kamionstop felfüggesztése visszavonásig érvényes.

