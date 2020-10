Koronavírus: ez is befolyásolja a terjedését

Már itthon is elérhető a lézeres szemműtétek legújabb generációja a VISUMAX ReLEx SMILE ®! (x) Már a világ legmodernebb látásjavító kezelése is elérhető Magyarországon, méghozzá nem is akárhol. A margitszigeti Focus Medical klinika ügyvezető igazgatóját, Ferincz Istvánt kérdeztük az elképesztő újdonságról, amely a korábbi megoldásoknál gyorsabban és kényelmesebben adja vissza az emberek éles látását és jó kedvét.