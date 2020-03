Koronavírus: ez a helyzet a szomszédban

Két új személynél mutatták ki az új típusú koronavírust Szlovákiában, így már 7-re nőtt az országban a fertőzöttek száma. A két új beteg túrócszentmártoni és kassai lakosok. Afertőzéstovábbi terjedésének megakadályozása érdekében korlátozó intézkedéseket vezetnek be a nyilvános rendezvényekre: a következő két hétben tilos bármilyen sport- vagy kulturális rendezvényt tartani. Emellett több tanintézményben is kényszerszünetet tartanak.

Ellenőrzések a határátkelőknél

Keddtől az ország összes határátkelőjén egyészégügyi vizsgálatokat végeznek. Az ország nemzetközi repülőterein már több mint egy hete egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast. Az Olaszországból, Iránból, Kínából vagy Dél-Koreából hazatérő állampolgárokat pedig két hetes karanténra kötelezik. Szlovákiában az koronavírus-fertőzöttet múlt hét pénteken regisztrálták. A beteg egy Pozsony környéki településen élő 52 éves férfi. Őt és két családtagját jelenleg a Pozsony Kramárei egyetemi kórházban kezelik. Az ország kórházaiban, a büntetésvégrehajtási intézményekben és a szociális intézményekben egyébként már több mint egy hete látogatási tilalom van érvényben.

A Magyarországot környező országokban is egyre inkább terjed a koronavírus.

Egyre több a szlovén és horvát beteg

Szlovéniában huszonháromra, Horvátországban pedig tizenháromra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. A járványhelyzet miatt mindkét országban kiterjesztik a vírus megfékezését célzó intézkedéseket. Szlovéniában például a ljubljanai repülőtéren mérni fogják az utasok testhőmérsékletét, valamit az olasz-szlovén határátkelőhelyeken is fokozottabb ellenőrzést végeznek. A kormány egymilliárd euró értékben ösztönző csomagot készít elő a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak enyhítésére, valamint az Európai Unió közreműködésével félmillió szájmaszk beszerzését is kezdeményezte.

A járványügyi szakemberek szerint Szlovéniában egyelőre nincs szükség az iskolák és az óvodák bezárására a koronavírus terjedése miatt, de továbbra is tilos zárt térben nagyobb nyilvános rendezvényeket rendezni. Néhány egyetem - köztük a koperi és a ljubljanai - két hétre felfüggeszti az oktatást. A dél-szlovéniai Bela Krajina és Dolenjske körzetére azonban külön intézkedéseket vezetnek be. Itt található Metlika város egészségháza is, amelyet szombaton le kellett zárni miután kiderült, hogy az ott rendelő orvos Olaszországban síelt és megfertőződött a koronavírussal. Az orvos a megbetegedés után még három napig még rendelt, ezalatt legalább 300 személlyel került kapcsolatba. A Szlovéniában regisztrált 23 betegből 7-en egészségügyi dolgozók.

Horvátországban jelenleg Zágrábban 3, Fiumében 5, Varasdon 4 és Pulán 1 koronavírus-fertőzöttet tartanak karanténban. A 13 horvát betegből 3-nál súlyosabb lefolyású a betegség. A válságstáb hétfői ülését követően Davor Bozinovic horvát belügyminiszter bejelentette, hogy azok a külföldi állampolgárok, akik Olaszországból, Kínából vagy Koreából érkeznek Horvátországba, 14 napra karanténba kerülnek, a horvát állampolgároknak pedig két hétig otthon kell tartózkodniuk megfigyelés alatt. Javasolták továbbá az ezer fő feletti rendezvények elhalasztását és a sportesemények nézők nélküli megtartását.

Bulgáriából vasárnap jelentették az első két koronavírusos esetet. A járvány terjedése miatt a Bolgár Labdarúgó-szövetség ezért úgy döntött, hogy az élvonalbeli bajnokság soron következő két fordulóját zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezik meg.