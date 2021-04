Koronavírus: ennyien kaptak oltást a hosszú hétvégén

Az idei ünnep üzenete az volt, hogy tegyünk egymásért, és úgy tűnik mindenki meghallotta a hívó szót - emelte ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, a hosszú hétvége alatt 276 ezer embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen. Kitért arra is, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a vakcina iránti igény, 5 hét alatt ugyanis újabb 1,5 millióan regisztráltak.

Ez a nő húsvéthétfőn kapta meg az orosz Szputnyik V első adagját a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban. Fotó: MTI/Balázs Attila

Hamarosan kezdődhet a fiatalabbak oltása

A szakember arra biztatta a 65 év felettieket, hogy aki szeretné megkapni az oltást és még nem jelezte ezt az igényét, az mielőbb regisztráljon. Ugyanis csak az idősek átoltottsága teszi lehetővé azt, hogy a fiatalabbakat is elkezdhessék oltani országszerte. Kiemelte, hogy a koronavírus elleni egyéni védettség kialakulása nagyon fontos, ez ugyanis a kisebb közösségeket, családokat is védi. A nyájimmunitás eléréséhez azonban a lakosság mintegy 70-80 százalékát be kell oltani.

h i r d e t é s

Rengetegen szegtek szabályt az ünnepek alatt

Koronavírus: fontos fordulóponthoz közeledünk - kattintson!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt hosszú hétvégén 3949 személy ellen, szeptember 21-e óta pedig összesen 47223 emberrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkiviselési szabályok megszegése miatt. Ideiglenesen bezártak továbbá egy virágüzletet és három vendéglátóhelyet, amelyek nem tettek eleget a járványügyi szabályoknak. Ezekől Kiss Róbert, az ügyelet központ vezetőhelyettese beszélt.

COVID-19: ez segít elfogadni a diagnózist - olvassa el a részleteket!