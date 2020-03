Koronavírus: elhalasztják a foci-Eb-t

Az UEFA hivatalos bejelentése szerint a tornát így 2021. június 11. és július 11. között rendezik meg. Ezen felül további döntésig elmarad minden, az UEFA égisze alatt rendezett torna és mérkőzés, beleértve a válogatott és klubsorozatokat, illetve férfi és női találkozókat egyaránt. Az eredetileg március végére tervezett Európa-bajnoki pótselejtezőket (beleértve a magyar nemzeti tizenegy fellépéseit is) és barátságos meccseket előreláthatóan júniusban pótolják majd.

Korábban írtuk:

Az UEFA rendkívüli videokonferenciát hívott össze keddre a tagszövetségek és az Európai Klubok Szövetsége részvételével. Elsőként a norvég szövetség jelentette be Twitter-oldalán a hírt, miszerint az Európa-bajnokságot egy évvel eltolják, így 2020 helyett 2021. június 11. és július 11. között mérkőzhet meg a kvalifikált 24 válogatott a kontinensbajnoki címért. A halasztás egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedések következtében hetekre leállt nemzeti bajnoki küzdelmeket zökkenőmentesen be lehessen fejezni.

A Nemzetek Ligája és az U21-es Európa-bajnokság küzdelmeit szintén egy évvel eltolják, míg a női labdarúgó-Európa-bajnokság az eredeti terveknek megfelelően 2021. július 7-én rajtol el Londonban, négy nappal a férfi tornadöntő előtt.

Forrás: bbc.com