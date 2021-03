Koronavírus: "döbbenetes, mennyi fiatal kerül kórházba"

Húsvétig bezárólag beoltanák itthon a 60-65 év felettieket COVID-19 ellen. Részletek itt.

"Most több az olyan ember, aki szinte teljesen egészségesen kerül be. Vannak persze olyan betegek is, akiknek van egy kis túlsúlya, vagy egy gyógyszerrel karbantartható magas vérnyomása, de amúgy nincsenek súlyos alapbetegségeik. Tényleg szinte össze sem lehet hasonlítani a korábbi időszakokkal" - árulta el a Telexnek egy neve elhallgatását kérve nyilatkozó a szakember. Hozzátette, míg az első és második hullámban inkább az idős betegek voltak túlsúlyban az osztályon, addig immár akár harmincas éveiben járó betegek érkeznek be súlyos légzési nehézségekkel.

A koronavírus-járvány terjedése hatalmas terhelést ró az egészségügyben dolgozókra. h i r d e t é s A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A vezető orvos saját tapasztalatai alapján, bár a SARS-CoV-2 új variánsai kapcsán leginkább arról lehet hallani, hogy gyorsabban terjed, az előző hullámhoz képest azonban a betegeknél jelentkező leggyakoribb tünetek is megváltoztak. Kifejtette, kevesebben vannak, akik ízlelés- és szaglásvesztésről számolnak be, nagyobb arányban vannak viszont, akiknél komoly alsó légúti tünetek, fulladás, kínzó száraz köhögés éstüdőgyulladásjelentkezik. "Az előző hullámnál a legyengültség volt a jellemző, a végelgyengülésszerű tünetek domináltak, most sokkal több olyan ember jön, aki fullad" - fogalmazott a szakember.

Az egészségügyi dolgozókról szólva elmondta, sokan küzdenek klinikai depresszióval. Bár a harmadik hullám később érkezett el, mint ahogy előzetesen várták, ugyanakkor januárban és februárban így is jelentősen magasabb volt az osztályuk beteglétszáma, mint például az első hullám során. Kitért rá, orvosaik közül szinte mindenki beoltatta már magát, nem úgy az ápolók, akik lassabban szánják rá magukat a vakcinára. Ugyanakkor az orvosok közül senki sem dőlt ki koronavírus-fertőzés miatt az utóbbi hetekben, dacára annak, hogy a második hullámban még sokan megbetegedtek, ami arra enged következtetni, hogy az oltás hatásos.

