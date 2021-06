Hogy eltitkolják létezésüket. Az eset a víruseredet szempontjából különösen fontos.

Sok génszekvenálási adatot töröltek az azokat tároló Google Cloudból, Jesse Bloomnak, a seattle-i Howard Hughes Orvosi Intézet munkatársának azonban sikerült tizenhármat helyreállítania ezek közül, de összesen 241 korai szekvenálási adatcsomag hiányozhat az adatbázisokból kutatók szerint. Erre a kutató akkor jött rá, amikor egy 2020 májusában publikált tanulmányhoz csatolt táblázatot vizsgált meg. A szekvenciáknak a Vuhani Egyetem PRJNA612766 nevet viselő projektje részeként kellett volna szerepelniük egy szekvenciaarchívumban, amikor azonban meg próbálta azokat keresni, az adatbázisban nem találta meg őket -írja a LiveScience-re hivatkozva az Infostart.

Nincs hivatalos magyarázat a törlésre

Bloom a további kutatásaival azt is kiderítette, hogy a szekvenciák alapjául szolgáló mintákat a koronavírus-járvány első betegeitől vették járóbeteg-ellátás keretében, a szekvenciákat pedig Aisu Fu és a vuhani egyetem kórháza készítette el. Bloom arra nem jött rá, miért törölték aztán a szekvenciákat és az azok alapján készült tudományos anyag szerzői sem válaszoltak megkeresésére. "A törlésnek nincs hihető tudományos oka, a szekvenciák tökéletesen egyeznek a Wang és munkatársai által készített tanulmányban leírt mintákkal - írta Bloom a bioRxiv szaklapban. - A tanulmányban nincsenek javítások, szerepel benne, hogy az alanyok engedélyét megkapták, és a szekvenálás nem mutat plazmid vagy minta-minta szennyeződésre utaló jeleket. Ezért valószínűnek tűnik, hogy a szekvenciákat törölték, hogy elfedjék létezésüket".

Már Vuhan előtt Kínában volt a vírus

A kutató azt is kiemelte, csak részleges szekvenciákról van szó, sem a mintavétel helyére, sem annak idejére vonatkozó konkrét információi nincsenek, pedig ezek kulcsfontosságúak lennének a vírus eredetére vonatkozó vizsgálatok kapcsán. A megtalált szekvenciák nem szolgáltatnak bizonyítékot vagy ellenérvet sem a laborból történő kiszökés teóriájára, sem arra, hogy az természetes úton keletkezett. Azt viszont megerősítik, hogy az új koronavírus már a vuhani piaci kitörés előtt jelen volt Kínában.

Nem a halpiacról származik...

Az eddigi elsőnek hitt genetikai szekvenciákkal volt ugyanis egy probléma: a piacon talált esetekből származó minták három olyan mutációt tartalmaznak, amelyek hiányoznak a hetekkel később, a piacon kívül felbukkant esetekből származó vírusmintákból. Az ezt a három mutációt nélkülöző vírusok jobban hasonlítanak a patkósdenevérekben talált koronavírusokhoz.

... hanem a denevérektől

A tudósok viszonylag biztosak abban, hogy az új koronavírus a denevérekből származik, így logikus feltételezni, hogy az elődből is hiányoznak ezek a mutációk. Jesse Bloom is megállapította, hogy a törölt szekvenciák, melyek így a legkorábbi minták lehetnek, szintén nem tartalmazzák ezeket a mutációkat. "Három lépéssel közelebb állnak a denevér-koronavírusokhoz, mint a vuhani piacról származó vírusok - írta Bloom a bioRxiv adatbázisába feltöltött tanulmányában. - Ez a tény arra utal, hogy a piaci szekvenciák, amelyek a WHO és Kína közös jelentésében a genomikai epidemiológia elsődleges fókuszában állnak, nem reprezentatívak a 2019 decemberének végén és 2020 januárjának elején Vuhanban keringő vírusok tekintetében."

