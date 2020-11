Koronavírus: a Hungaroringen nyílt új szűrőpont

Hogyan kezelhetjük enyhe tünetek esetén otthon a COVID-19-et? Részletek itt.

"Az új szűrőállomást két napra jött létre, hogy megkönnyítsük a Mogyoródon és környékén élő, koronavírus-gyanús esetek szűrését" - mondta el Nagy Tibor, a Magyar Vöröskereszt közép-magyarországi járványügyi koordinátora. A Hungaroringen elérhető szűrőbuszon dolgozó önkéntesek a tervek szerint két napon keresztül, hétfőn és kedden várják azokat a betegeket, akik - a háziorvossal egyeztetve - időpontra érkeznek a helyszínre. A COVID-19-szűrést mindkét nap 9 és 14 óra között lehet igénybe venni.

Két napon keresztül várják a koronavírus-fertőzés gyanújával érkezőket tesztelésre a Hungaroringen. Fotó: Jóri András, Magyar Vöröskereszt

Nagy Tibortól megtudtuk, hogy a Vöröskereszt önkéntesei óránként nagyjából 20 mintát tudnak levenni a koronavírus-fertőzés gyanújával érkező betegektől. Már az első napon látható, hogy a korábban felállított hat - négy budapesti és két vidéki - mintavételi pont mellett a mogyoródi szűrőállomás iránt is nagy az érdeklődés. A Vöröskereszt járványügyi koordinátora szerint ennek fő oka, hogy így jócskán lerövidíthető a vizsgálatra való várakozási idő. "Ezek a szűrőpontok lényegesen nagyobb hatékonysággal tudnak működni, mint a hagyományos, mentősök által, a betegek saját otthonában végzett mintavételek, ezért nagyban hozzájárulnak az Országos Mentőszolgálat munkatársainak tehermentesítéséhez is."

A szűrésre autóval érkezőket várnak

A szűrőbuszokon történő mintavétel azok számára ajánlott, akik meg tudják oldani, hogy saját gépjárművel érkezzenek, valamint egészségi állapotuk megengedi, hogy biztonságosan elhagyhassák az otthonukat. Amennyiben a gyorsteszt negatív, a helyszínen azonnal elvégeznek egy - szintén orrból vett mintával végzett - PCR-tesztet is. Fontos azt is megemlíteni, hogy a vizsgálat előtt négy órával nem szabad enni-inni, illetve fogat mosni sem. Nagy Tibortól azt is elmondta, hogy a Magyar Vöröskereszt, az Országos Mentőszolgálat és a Nemzeti Népegészségügyi Központ együttműködésével működtetett szűrőbuszok a tervek szerint több vidéki helyszínen is megjelennek, egészen addig, amíg ezt az időjárási körülmények megengedik.