Koronavírus: a gyerekek hetekig vírushordozók maradhatnak

Azt már több ország járványügyi szakértője is megállapította, hogy jelenleg főként a fiatalabb korosztály terjeszti az új típusú koronavírust. Az azonban még mindig kérdés, hogy pontosan milyen mértékben és mennyi ideig jelent veszélyt a környezetére egy fertőzött fiatal. A dél-koreai tudósok viszont úgy tűnik, nagyot léptek előre a kérdés megválaszolásában.

Hetekig kimutatható a vírus a gyerekek orrában. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mekkora lehet a gyerekek szerepe?

Korábbi tanulmányok eddig csak annyit tudtak megállapítani, hogy a gyerekek és a fiatalok nagy többségének nincsenek tünetei, vagy csak nagyon enyhe panaszok jelentkeznek náluk, ha elkapják a koronavírust. A dél-koreai tudósok azonban most azt is igazolták, hogy akár három hétig is megmaradhat a kórokozó a gyermekek orrában - számolt be róla az EuroNews.

A dél-koreai tanulmány elkészítésébe 91 gyereket vontak be. Ha valamely alany szervezetében kimutatták a koronavírust, akkor elkülönítették, majd naponta vizsgálták, hogy jelen van-e még a koronavírus a páciens tesében. A szakemberek végül megállapították, hogy hetekig vírushordozó maradhat anélkül, hogy bármilyen tünetet produkálna. Ez azért különösen veszélyes, mert sem a gyerek, sem a családja vagy közvetlen környezete nem veszi észre, hogy megfertőződött a koronavírussal. A tudósok megállapítása leginkább a 12 évnél fiatalabb gyerekeknél jellemző.

Kiemelt védekezés kell az iskolákban

A tanulmány eredményeire reagálva a brit Gyermekgyógyászati és Gyermek Egészségügyi Főiskola elnöke, Prof. Russell Viner arra hírvta fel a figyelmet, hogy rendkívül fontos az összehangolt védekezés és az óvintézkedések betartatása az iskolákban. Különösen a közösségi távolságtartásra, a fokozott higiéniára és a gyakoribb kézmosásra kell nagy figyelmet fordítani. A washingtoni Nemzeti Gyermekkórház főorvosa, Dr. Roberta DeBiasi pedig úgy nyilatkozott, a dél-koreai tanulmány megállapításai logikusan úgy értelmezhetők, hogy a gyerekeknek fontos szerepük van a koronavírus-járvány terjedésében. A jövőbeni kutatások dolga pedig az lesz, hogy kiderítsék, pontosan mekkora veszélyt jelentenek a fertőzött gyerekek a társadalomra.

