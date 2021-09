Kedden 546 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822072-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30185 főre emelkedett. A betegségből 784539-en gyógyultak ki, az aktív fertőzöttek száma pedig 7348. 529 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 81-en vannak lélegeztetőgépen.

Már több mint 740 ezren a harmadik oltást is megkapták

A honlapon hangsúlyozták: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben pedig a beoltatlanok vannak, ezért fontos, hogy minél többen jelentkezzenek az oltásokért. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. Magyarországon eddig 5884183-an kapták meg legalább az első adag vakcinát, közülük 5640410-nek már a második adagot is beadták, 742 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Már több mint 740 ezren a harmadik oltásukat is megkapták. Fotó: Getty Images

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.