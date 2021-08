Koronavírus: 521 új fertőzött itthon a hétvégén

A hétvégén 521 új fertőzöttet igazoltak itthon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 227 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az áldozatok száma változatlanul 30 057 fő - derült ki a koronavirus.gov.hu tájékoztatásából. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4936 főre csökkent. 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Összegyűjtöttük, milyen tünetek jelentkezhetnek, ha megfertőződünk a delta variánssal.

A hivatalos tájékoztató oldalon arra is felhívták a figyelmet, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei pedig több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben. Fontos tehát, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál, vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Harmadik oltás: 290 ezren már felvették

Ami a vakcinázást illeti, a beoltottak száma 5 740 136 fő, közülük 5 506 788 fő már a második oltását is megkapta. A harmadik oltásra - amelyet egyébként 290 ezren már fel is vettek - is lehet időpontot foglalni az interneten, illetve a háziorvostól is kérhető a vakcina. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek egyébként különösen ajánlott az emlékeztető oltás.

Itthon már a harmadik oltásra is lehet foglalni időpontot. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Indul az iskolákban az oltási akció

A mai napon megkezdődik az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermekeket, és számukra is nyitva van az időpontfoglaló. Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. A diákok Pfizer-vakcinát kapnak.

A szülőket az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítik majd. Kiemelendő, hogy az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak pedig a jelentkezési lapot. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásra ugyanabban az iskolában, ahol az első vakcinát is megkapta az érintett.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz már elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, célszerű digitálisan letölteni vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve kinyomtatni az uniós COVID-igazolást.

