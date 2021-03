Koronavírus-oltás: kell-e tartanunk vérrögképződéstől?

Koronavírus: ezek jelezhetik, hogy elkaptuk - kattintson!

Dániában elővigyázatosságból két hétre felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több bejelentés érkezett arról, hogy vérrög képződött egyes beoltottak szervezetében. A dán egészségügyi hatóságok hangsúlyozták ugyanakkor, hogy jelenleg nem lehet olyan következtetést levonni, amely szerint összefüggés lenne az új típusú koronavírus elleni oltás és a vérrögképződés között. Az MHRA azóta azt közölte, hogy a rendelkezésre álló adatok nem erősítik meg, hogy az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által közösen kifejlesztett oltóanyag okozta volna a Dániában észlelt vérrögképződéseket.

Egy háziorvos oltáshoz készíti elő az AstraZeneca-vakcinát. Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

Más oka lehet a vérrögképződésnek

Az Egyesült Királyságban eddig 11 millió adag AstraZeneca-oltást adtak be, és nem érkezett több bejelentés vérrögképződéses esetekről annál, mint ahány ilyen eset a beoltott lakossági csoportokban természetes okokból egyébként is előfordult volna ugyanebben az időszakban - ismertette Phil Bryan, a gyógyszerfelügyeleti hatóság oltóanyagbiztonsági igazgatója. A szakember ugyanakkor azt kérte mindenkitől, akit az egészségügyi hatóságok oltásra hívtak be, hogy adassa be magának a koronavírus elleni oltóanyagot. Az MHRA vezető szakértője egyébként szerint a vérrögképződés nem szokatlan jelenség, és természetes okai is vannak. Ennek ellenére megjegyezte, hogy szoros figyelemmel követik az ügyet.

Mi az EMA álláspontja?

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) úgy véli, hogy mivel nincs arra utaló jel, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga okozott volna vérrögképződést, a vakcina továbbra is beadható. Az uniós ügynökség hangsúlyozta, hogy a vérrögképződés, vagy az ahhoz hasonló esetek kialakulása nem szerepel a COVID-19 ellen védelmet nyújtó vakcina előzetesen jelzett mellékhatásai között. Az EMA illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) úgy foglalt állást, hogy az oltás előnyei továbbra is meghaladják az esetleges kockázatokat.

Március 10-éig egyébként összesen 30 ilyen esetet jelentettek a csaknem 5 millió, AstraZeneca-vakcinával beoltott európaiak közül. Az esetek kivizsgálása viszont még folyamatban van. Közben már Ausztria, Románia és Franciaország is jelezte az elmúlt napon, hogy nem látnak okot arra, hogy felfüggesszék az oxfordi vakcinával történő oltást.

Így zajlik az oltás lépésről lépésre - nézze meg a képeket!