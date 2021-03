Koronavírus: ezek jelezhetik, hogy elkaptuk

A koronavírus-járvány harmadik hulláma erősebbnek bizonyul, mint az eddigiek. A brit mutáns ugyanis rendkívül gyorsan terjed és sokakat megbetegít. "A koronavírus bárhol jelen van, bárki hordozhatja, és bárkit megfertőzhet" - hívták fel a figyelmet. Épp ezért nem árt átismételni, milyen tünetek esetén gyanakodhatunk arra, hogy mi is elkaptuk.

Láz, levertség és izomfájdalom is jelentkezhet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek esetén foghatunk gyanút

Már azzal is sokat tehetünk a mielőbbi gyógyulásért és a járvány megfékezéséért, ha időben felismerjük a koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket magunkon vagy másokon. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a láz, a száraz köhögés, a légszomj, valamint az íz- és a szaglásérzékelés zavara, de sokaknál előfordul hasmenés, levertség és izomfájdalom is. A tünetek jelentkezhetnek együtt vagy önállóan is.

h i r d e t é s

Forrás: NNK

Mit tegyünk?

Ha a fentieket észleljük, lehetőleg ne menjünk közösségbe, hanem maradjunk otthon, amíg a tünetek el nem múlnak. Háziorvosunkat ne személyesen, hanem telefonon keressük fel. Ha kikérdezésünk alapján felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, akkor az orvos tesztet rendel el.

Így zajlik az oltás lépésről lépésre - nézze meg a képeket!

Az új típusú koronavírus okoztafertőzésenyhe tünetek esetén nem igényel kórházi kezelést, otthon is lehet gyógyulni. A háziorvos ráadásul már felírhatja receptre a favipiravir tartalmú gyógyszert az otthon gyógyuló enyhe és középsúlyos betegeknek, ezzel pedig megakadályozható a betegség súlyosbodása. Ám ha állapotromlás - például nem múló láz, nehézlégzés vagy komolytüdőgyulladás- lép fel, akkor kórházi kezelésre van szükség.

Koronavírus: 3 hét alatt ennyit romlott a hazai helyzet - kattintson!