Koronavírus: megjöttek a friss magyar adatok

Egy hét alatt újabb 10 255 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 951 079 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 40 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 46 736-ra emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Világszerte 565 162 468 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 6 374 247 a Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai alapján. A hivatalos adatok szerint az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, 89 830 640, a halálos áldozatok száma pedig 1 024 858.

Jelenleg 21 258 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 866-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 17-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 883 085 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1 083 személy van hatósági házi karanténban.

Beoltanak egy nőt a Pfizer-vakcina harmadik adagjával Győrben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Részletek az oltásokról

Eddig 6 412 843 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 199 845-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 887 027-en meg is kapták a harmadik, 311 547-en pedig már a negyedik oltást is.

Mivel a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, a kormányzati tájékoztató oldal ismét felhívja a figyelmet az oltás fontosságára. Az oltás egyébként továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. A kórházi oltópontokra jelenleg pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is, augusztustól pedig ismét két oltási nap lesz.