Két dolog kell a járvány legyőzéséhez

Sok idő és rengeteg pénz - a jövő járványainak legyőzéséhez erre a két dologra biztosan szüksége lesz Magyarországnak - írja az index.hu arról a videókonferenciáról készült beszámolójában, ahol a járványkezelés tanulságairól beszéltek tajvani és magyar szakemberek. Az eseményt a Károli Gáspár Református Egyetem, illetve a Tajpej Képviseleti Iroda szervezte, és a többi közt előadást tartott "az ázsiai média Merkely Bélájaként jellemezhető" Ji-cson Lo járványügyi szakember is.

Tajvan a mostani járványt megúszta lezárások nélkül, mindössze kötelező maszkviselést vezettek be. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on is írtunk, Tajvan, mellette pedig Dél-Korea és Vietnam is a kezdetektől fenyegetésként tekintett az új koronavírusra, kiterjedten tesztelték a gyanús eseteket és nyomon követték a lehetséges új fertőzéseket, így képesek voltak kézben tartani a járványt. Tajvanon - mely ráadásul szomszédos is az új típusú koronavírus-járvány bölcsőjének tartott Vuhannal - mindössze 1050 koronavírusos esetet regisztráltak, a SARS-CoV-2 okozta COVID-19 pedig összesen tíz ember életét követelte.

Ehhez először nekik is kellett egy "bukás"

Ji-cson Lo előadásából kiderült, most azért nem volt szükség Tajvanon lezárásokra, és a maszkviselésen túli egyéb korlátozásokra, mert a 2003-as SARS-járvány után célzottan, közel két évtizedig készültek egy hasonló csapásra. Akkor ugyanis a betegség 73 emberrel végzett, és több mint 150 ezren kerültek karanténba. A portál beszámolója szerint Ji-cson Lo a 2003-as járvány kezelése során elkövetett hatósági hibákról szólva az alábbiakat emelte ki, melyek kísértetiesen hasonlítanak azokhoz, amiket Magyarország is elkövetett:

Nem volt készleten elegendő maszk, ennek hiánya hozzájárult a vírus terjedéséhez.

Rossz volt a karanténrendszer, ezért nem tudták eredményesen elkülöníteni a fertőzötteket.

Az egészségügyi rendszer nem volt kellően felkészítve egy járvány kezelésére, ahogyan a laboratóriumi kapacitás is gyenge volt.

A járvány során derült ki, mennyire sok múlik a sajtón, a kormányzati tájékoztatás hitelességén.

Gyenge volt a kormány koordinációs tevékenysége.

A fertőzötteket és a meggyógyításukon dolgozó egészségügyi dolgozókat is megbélyegezte a társadalom.

Ezeket a tanácsokat adta a szakember

A tajvani szakember Magyarországról szólva elmondta, nemzetközi kitekintésben is jól haladunk az oltási programmal, ám véleménye szerint ennek ellenére sem tudunk majd megszabadulni teljesen a vírustól. "Az országban újabb gócpontok alakulnak majd ki, a jövőben a belső migráció fog problémát okozni" - így Ji-cson Lo. Hangsúlyozta, sosem késő elkezdeni a felkészülést a következő járványra, s kiemelte: sosem lehet eleget befektetni az egészségügyi ellátórendszerbe. Mindezt kellő megalapozottsággal állíthatja, hiszen Tajvan az elmúlt közel 20 évben ezeket a területeket fejlesztette, s ennek eredménye lett a mostani pandémiában elért sikerük. Konkrétumokat is kiemelt azonban, melyekre érdemes különös hangsúlyt fektetni:

Gyors és korai járványügyi felderítés: fejlett kontaktuskutatás.

Karanténszabályok szigorú betartatása: a szabályszegők büntetése, a szabálykövetők jutalmazása.

A járványkezelés jogi és pénzügyi kritériumainak biztosítása, már békeidőben.

Felkészült és jól biztosított egészségügyi ellátórendszer.

Mindennap biztosított, valóban átlátható tájékoztatás.

"Utóbbi szempont különösen fontos, a lakosság bizalmának elnyerése ugyanis a vírus elleni küzdelem számos szakaszában sorsfordító lehet" - kommentálta az index.hu, megjegyezve: hasonlóan Magyarországhoz, Tajvan számára is a vakcinaellenesség leküzdése lesz a következő fontos kihívás.

