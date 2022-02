Így őrizhető meg a fiatalok mentális egészsége

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a koronavírus-járvány alatt számottevően nőtt az öngyilkossági kísérletek száma Magyarországon. Ehhez vélhetően a lezárások mentális egészségre gyakorolt hatása járult hozzá, amelynek legnagyobb veszélyeztetettjei a serdülők voltak. A 15 és 19 év közöttiek körében ugyanis az elmúlt 2 év során ugrásszerűen megnőtt a depresszív tünetek gyakorisága. Egy új tanulmány szerint azonban úgy tűnik, hogy van "pajzs" a pandémia mentális egészségre gyakorolt káros hatásaival szemben.

Több mint háromezer 11 és 14 év közötti amerikai fiatalt figyelt meg egy tanulmány a járvány előtt, valamint a pandémia elején. Ennek köszönhetően egy magyar szakember, Kiss Orsolya által vezetett kutatás megállapította, hogy mik járulnak hozzá a mentális egészség megőrzéséhez a nehéz helyzetekben. Az eredményekről a MedicalXpress is beszámolt.

A támogató kapcsolatok fenntartása az egyik legfontosabb a mentális egészség megőrzéséhez.

Fotó: Getty Images

Három alkotóeleme van a pajzsnak

Mint kiderült, a családdal és a barátokkal fenntartott támogató kapcsolatok, a fizikai aktivitás és a minőségi alvás a három legfontosabb tényező abban, hogy még a pandémia nehézségei ellenére is megóvható legyen a kamaszok mentális egészsége. A szorongás kialakulásában ezzel szemben a több képernyő előtt töltött idő és a koronavírus-járványhoz köthető diszkrimináció is hozzájárult.

Rendkívül érzékeny életszakasz

"A korai serdülőkor egy olyan időszak, amikor a fiatalok fizikailag, érzelmileg és társadalmi szinten is gyors változáson mennek keresztül. Ez egy rendkívül érzékeny életszakasz, amelyben a koronavírus-járvány óriási zavarokat okozot" - ismertette Nora D. Volkow, a Nemzeti Kábítószer-visszaélés Intézet (NIDA) igazgatója.

A szakember szerint a tanulmány segít megérteni, hogy egyes módosítható életmódtényezők hogyan befolyásolják a fiatalok mentális egészségét és jólétét, valamint hozzájárul a prevenciós programok kidolgozásához is. A kutatók egyébként azt is megállapították, hogy a járvány káros hatásai a lányoknál érződtek a legjobban, valamint azoknál, akik már korábban is mentális problémákkal és/vagy alvászavarokkal küzdöttek.

