Hosszú COVID: "A fáradtság a legrosszabb"

Az Egyesült Királyságban eddig 4,42 millióan kapták már el igazoltan az új koronavírust, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 127 ezret. Nem egyformán sújtja azonban az országrészeket a járvány. A legérintettebb Angliában például eddig 3,86 millióan fertőződtek meg, és a fent említett 127 ezer áldozatból 112 ezren éltek a legnépesebbnek számító területen. Nem csoda, ha a brit egészségügyi szolgálat (NHS) úgy döntött, 34 millió fontot szán arra, hogy 83, kimondottan a hosszú COVID kezelésére specializálódott klinikát hozzon létre Angliában. Ezek az intézmények azokat hivatottak ellátni, segíteni, akiknél afertőzéslezajlását követően is fennállnak vagy újonnan jelentkeztek a COVID-19-re jellemző, hosszan, akár hónapokig elhúzódó tünetek. Csakhogy az már most látszik, hogy a klinikákra valószínűleg még egy év múlva is szükség lesz.

Van, akinél mozgáskoordinációs problémákkal, izomgyengeséggel jár a hosszú COVID. Fotó: Getty Images

Dr. Kiren Collison, az angliai hosszú COVID nemzeti munkacsoport vezetője a SkyNewsnak elmondta, a szolgáltatást - melyet már most is betegek ezrei vesznek igénybe - várhatóan jövő áprilisnál tovább kell üzemeltetni.

"Rájöttünk, hogy ez egy olyan állapot, melyben a szimptómák meglehetősen hosszan elhúzódhatnak, sőt láttunk már olyan betegeket is, akiknél egy éve alakult ki a hosszú COVID, de még mindig szenvednek tőle. Ezt szem előtt kell tartani" - magyarázta. Felidézte, 2020 végére 69 ilyen intézmény működött országszerte, ami már akkor sem volt kevés, mára azonban már 83 hosszú COVID klinika van. A szakember szerint van még mit tanulniuk, és folyamatosan figyelniük kell a "keresletet" is, hiszen ha a betegeknek ez jó, akkor nem hagyhatják abba.

Hosszú COVID gyerekeknél: ezt tudjuk eddig Bár a gyerekeket ritkábban érinti súlyosan a koronavírus-fertőzés, egyre több bizonyíték utal arra, hogy a tünetek elhúzódása, azaz a hosszú COVID veszélye a felnőttekhez hasonlóan náluk is éppúgy fennáll. Részletek!

Hogy pontosan hány páciens is veszi igénybe a klinikák szolgáltatásait, arra egyelőre nincs elérhető adata az NHS-nek, mivel mindet külön tröszt működteti. A portál azonban öt intézménytől sikeresen kért ki adatokat, mely alapján annyi tudható, azokban március elejéig több mint 2200 hosszú COVID-beteget kezeltek.

"A fáradtság a legrosszabb"

Az egyik ilyen klinikán segítik a 45 éves Donna Taylor gyógyulását is, aki tavaly márciusban kapta el a SARS-CoV-2-t. "Ez nem az én hangom, ez a COVID-mellkas miatt van" - szabadkozott az asszony, aki állandó mellkasi nyomástól és gyulladástól szenved. Mint mondta, emellett ízületei és izmai feldagadtak, a lágyrészek is megduzzadtak, és mindez még csak az egyik oldalon jelentkezett, tart tőle, hogy a másikon is fog. Az asszony jelenleg fizioterápiás kezelést kap fájdalmai enyhítésére. Ez az egyik olyan terápia, amit a többségnek felajánlanak, akik akár a fertőzés után egy évvel is egészségügyi problémákkal küzdenek.

"Nem tudok futni, pedig régen futottam" - így az asszony, aki ma már legfeljebb arra képes, hogy egy rövid sétát tegyen a parkban. "Ez annyira kiábrándító. Ráadásul mivel a testmozgással az agyamat sem tudom úgy karban tartani, sokszor mentálisan is nehéz küzdelmet kell folytatnom" - világított rá a hosszú COVID egy másik jellemző tünetére.

Egy másik beteget, a 38 éves Louise Fletcher-t weston-super-mare-i háziorvosa küldte a klinikára. "A fáradtság a legrosszabb" - magyarázta a nő, aki 2 és 4 éves gyermekei mellett rendkívüli megerőltetések árán képes csak helytállni. Csak úgy tudja végigcsinálni a napot, ha két tevékenység közben lepihen kicsit. "Elfoglalt, dolgozó anya voltam, aki mindig csinált valamit. El kellett fogadnom, hogy most ez a helyzet, de eléggé sokkolt" - tette hozzá.

A két nő azonban még így is a szerencsések közé tartozik, mert már bekerültek valamely hosszú COVID klinikára. Sokan ugyanis arra panaszkodnak, hogy nincs hozzájuk közel eső intézmény. Ezt azonban, úgy tűnik, az immár a teljes tervezett létszámmal, tehát 83 helyen működő klinikai hálózattal képes lesz megoldani a rendszer.

