"Fontos, hogy az időseket beoltsák COVID-19 ellen"

Mint ismert, kedd estig már 247270 személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, 75036-an már a második oltást is megkapták. Az egészségügyben és a szociális intézményekben már lezárul a kampányszerű oltás, csütörtöktől már a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek. Minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be a Pfizer-féle oltóanyaggal, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős személyt a Moderna vakcinájával.

Oltás a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány VIII. kerületi idősek otthonában. Fotó: MTI/Mohai Balázs

40 ezer embert oltanak be 4 nap alatt

Az elkövetkezendő napokban tehát mintegy 40 ezer fő beoltását tervezik, de az se essen kétségbe, aki most lemarad, idővel sorra fog kerülni - nyugtatta meg az érintetteket Müller Cecília. Jó hírnek nevezte, hogy már a gyógyultak (272284) és a beoltottak száma is mintegy 3-szorosa az aktív koronavírus-fertőzöttekének (85313). A tisztifőorvos kiemelte továbbá, hogy mindenképpen azt ajánlja az időseknek, hogy oltassák be magukat, hiszen ők életkoruk és számos alapbetegségük miatt is különösen veszélyeztetettnek számítanak a COVID-19 szempontjából. Fertőzést egyébként nem okozhat a vakcina, hiszen egyik oltóanyagban sincs élő vírus - hangsúlyozta.

"Ez segít felszámolni a járványt"

A szakembert arról is kérdezték, hogy mi történik akkor, ha egy háziorvos nem akar eleget tenni a kérésnek, miszerint be kell oltania a 89 év felletti pácienseit a koronavírus ellen. A tisztifőorvos meglepődött a kérdésen. Elmondása szerint nehezen elképzelhető, hogy vagy ilyen orvos, hiszen ő úgy tudja, a legtöbben alig várták, hogy elkezdhessék beoltani a körzetükhöz tartozó pácienseket. Kiemelte, hogy a védőoltások beadása egyébként a háziorvosok alapfeladatai közé tartozik. "Kérem tisztelettel a kollégákat, hajtsák végre ezt a nemes feladatot, amely segít felszámolni a járványt" - fogalmazott Müller Cecília.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a kedvező járványügyi adatok miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) engedélyt adott az egynapos ellátások visszavezetésére, a beavatkozások előtt azonban koronavírusteszt elvégzése szükséges. Megemlítette továbbá, hogy a kutatók továbbra is folyamatosan ellenőrzik a pozitív mintákat - sokkal nagyobb utánkövetéssel, mint valaha. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy eddig 22 esetben mutatták ki Magyarországon a brit variánst, ám a dél-afrikai és a brazil mutáns még nem jelent meg az országban.

