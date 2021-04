COVID-oltás: itt tart most a hazai beszerzés

Szombaton 600 ezer adag Sinopharm-, kedden pedig 480 ezer adag Szputnyik-, 355 ezer adag Pfizer- és 19 ezer AstraZeneca-vakcina érkezett Magyarországra. A héten viszont még a Modernától és a Janssentől is várunk koronavírus elleni oltóanyagokat, valamint újabb utánpótlás jön AstraZenecától és a Sinopharmtól is - derült ki a kormányzati tájékozató oldalon megjelent frissített összefoglalóból.

Oltáshoz készíti elő a kínai vakcinát Majnár Ildikó körzeti ápolónő egy szolnoki rendelőben. Fotó: MTI/Mészáros János

Mi a helyzet a nyugati oltóanyagokkal?

Az információk szerint Magyarország összesen 23,9 millió nyugati vakcinát rendelt meg 5 gyártótól az új típusú koronavírus ellen. Ennek a mennyiségnek eddig a 15 százaléka érkezett meg az országba 4 cégtől (a Pfizertől, a Modernától, az AstraZenecától és a Janssentől). A legtöbb oltóanyagot - 2,5 millió adagot - a Pfizer szállította le eddig. A Janssentől viszont eddig csak szállítmány érkezett, és ezen a héten várható a második, de ezt a vakcinát egyelőre nem alkalmazzák, mert még hatósági vizsgálat alatt áll.

h i r d e t é s

Forrás: koronavirus.gov.hu

Keletről is jön még vakcina

Kórházigazgató: "egy 4. hullám elvinné a fél országot" - kattintson!

Mint ismert, az oltási program felgyorsítása érdekében Magyarország 7 millió adag keleti koronavírus-vakcinát is vásárolt Kínától és Oroszországtól. A megrendelt mennyiség fele már meg is érkezett. Az igényelt 2 millió adag Szputnyik V vakcinából már 1,8 millió adagot, a szerződés szerinti 5 millió adag Sinopharm-vakcinából pedig már 1,7 millió adagot megkaptunk, azonban további 3,5 millió adag érkezése várható a közeljövőben a két országtól.

Eddig egyébként 3,77 millió személyt immunizáltak itthon a COVID-19 ellen, 1,77 millióan már mindkét dózist megkapták. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság 38 százaléka már kapott legalább egy oltást, míg uniós átlag 22 százalékon áll. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 74 százalékukat már be is oltották. Hétfőn kezdetét vette a tömeges oltás, így az oltási rend szerint most már bárkit olthatnak, az oltásra váró regisztráltak pedig interneten is tudnak időpontot foglalni a kórházi oltópontokra. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

Koronavírus: hamarosan a 16 éveseket is oltják itthon - olvassa el a részleteket!