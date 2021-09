COVID-oltás: a gyógyultaknak sem elég egyetlen dózis

Egy korábbi koronavírus-fertőzés önmagában nem garantálja sem a magas antitestszintet, sem a kétdózisú oltások egyetlen adagja utáni erős immunválaszt - állapították meg a chicagói Északnyugati Egyetem kutatói. Vizsgálatukba 27 oltott felnőttet vontak be, aki közül néhányan már átestek a fertőzésen. Az alanyoktól ez első és második adag vakcina beadatása után 2-3 héttel, valamint 2 hónappal a záródózis felvétele után is vettek vérmintát, majd elemezték azok antitestszintjét. A kutatás résztvevői Pfizer- vagy Moderna-féle oltóanyagot kaptak - számolt be róla a MedicalXpress.

A gyógyultaknak sem elég egyetlen dózis. Fotó: Getty Images

A mutánsok elleni védelem alacsonyabb

"Amikor a második oltás után körülbelül három héttel begyűjtött vérmintákat teszteltünk, a védettségi szint átlagosan 98 százalék volt, ami a semlegesítő antitestek nagyon magas szintjére utal" - ismertette Thomas McDade, az egyetem oktatója. Igen ám, de az újonnan terjedő, úgynevezett feltörekvő variánsok elleni antitestszintek már szignifikánsan alacsonyabbak voltak - 67 és 92 százalék között mozogtak.

h i r d e t é s

A teljes magyar lakosság beoltására nem sok esély van, mert a gyerekek nagy része még nem is oltható. A felnőttek oltottsági arányát azonban bizonyos lépésekkel még fel lehetne tornázni Pusztai Erzsébet infektológus szerint.

A gyógyultak védettsége is gyorsan csökken

Az új kutatási eredmények megerősítik azt is, amire már eddig is figyelmeztettek a szakértők: a védőoltás által nyújtott immunitás idővel csökken, így fokozatosan nő a kockázata annak, hogy valaki beoltottként is megfertőződjön. A második vakcinázási dózis után két hónappal begyűjtött vérmintákat vizsgálva azt látták a kutatók, hogy az antitestválaszok körülbelül 20 százalékkal csökkentek, még azoknál is, akik korábban átestek a COVID-19-en.

Kiderült továbbá, hogy azoknál, akik tünetmentes vagy enyhe panaszokkal vészelték át a koronavírus-fertőzést, nagyjából ugyanolyan erős az oltásra adott antitestválasz, mint azoknál, akik még nem kapták el kórt. A több és erőteljesebb tünettel küzdők azonban erősebb immunválaszra számíthatnak, de idővel ez is csökken.

Frissítették az amerikai egészségügyi hatóságok az ország első COVID-19 miatti halálozásának dátumát. Úgy tűnik, a véltnél korábban kezdett pusztítani Amerikában.